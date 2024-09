Nettezza urbana : dalla società Teknoservice Srl all'Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl.

Della lista dei lavoratori inviata dalla Teknoservice alla Sangalli (n. 40 assunti + n. 5 assunti in sostituzione ai lavoratori assenti per vario titolo: malattia lunga durata, ferie, permessi e L. 104/92), nell'accordo del 12/08/2024 si indicava una assunzione di n. 38 lavoratori non confermati al 100%; Nel verbale del 12/08/2024, la Sangalli richiama "Codice Etico e Modello di Organizzazione e Controllo" (documenti richiesti con PEC della scrivente OS del 23/08/2024, unitamente alla copia della lettera di assunzione). Tali documenti non sono mai stati inviati né F.I.L. PUGLIA. né sottoposti all'attenzione dei lavoratori (al di fuori della mera sottoscrizione della lettera di assunzione). Gli stessi lavoratori iscritti presso la F.I.L. PUGLIA. lamentano gravi irregolarità sulle lettere di assunzione; In data 30/08/2024 perveniva nota dalla Teknoservice nella quale veniva lamentata la "violazione dell'art. 20 valore di subentro del MTR-2 allegato A alla Delibera 363/2021/R/Rif"; A far data dal 01/09/2024, la F.I.L. PUGLIA. denuncia la violazione di tutte le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie a tutela di tutti i lavoratori. Infatti, in particolare, nella sede indicata nel verbale del 12/08/2024 dalla Sangalli (ovvero Canosa via della Stazione n. 9), risulta essere presente un cantiere per ristrutturazione / costruzione ove non sono esposti gli estremi dell'eventuale titolo edilizio. In tale luogo (costituito da un piazzale di brecciolino con una struttura in lamiera metallica e una tettoia), non sono presenti bagni, spogliatoi, armadietti, lavabi distinti tra uomo e donne, acqua potabile, docce. Esistono cantieri non messi in sicurezza per eventuale fossa biologica. Tutti i mezzi vengono parcheggiati su un terreno in assenza di area per raccolta di acque dilavamento; Non sono state espletate le visite mediche preventive per l'idoneità alle mansioni compatibili allo stato psicofisico, mettendo a rischio la salute dei lavoratori."""

Nel Comune di Canosa fino al 31 agosto 2024 il servizio di nettezza urbana era gestito dalla societàmentre a far data dall' 1 settembre 2024 il servizio è gestito dall'aggiudicataria della nuova gara di appalto, ovvero la societàIn data 2 agosto 2024, la Teknoservice, al fine di agevolare le procedure di cui all'art. 6 CCNL, inviava alla Sangalli, al Comune di Canosa e a tutte le organizzazioni sindacali, i dati e i documenti di tutti i dipendenti (inizialmente la decorrenza dell'appalto era prevista per il 12 agosto 2024). In data 7 agosto 2024, con comunicazione a mezzo PEC delle ore 11:44, inviata anche alla, la Sangalli convocava incontro per la "sottoscrizione del verbale di passaggio ex art. 6 CCNL" per il 12/08/2024. Con comunicazione a mezzo PEC del 07/08/2024 ore 14:15, lachiedeva la semplice correzione di alcuni indirizzi di residenza dei lavoratori. Con separata comunicazione a mezzo PEC del 07/08/2024 PEC delle ore 17:05, la Sangalli, "illegittimamente, comunicava" alla F.I.L. PUGLIA. che "posto che la Vs. spett.le OS non rientra tra le stipulanti del CCNL di settore, chiediamo volerci trasmettere l'atto di registrazione e lo statuto"; con comunicazione a mezzo PEC del 09/08/2024, larispondeva che avrebbe inviato tale documentazione alla riapertura dello studio del Consulente Commerciale.In data 12/08/2024, i rappresentanti dellasi recavano all'incontro convocato dalla Sangalli e "incredulamente verificano la propria esclusione per imprecisati motivi." In data 13/08/2024, la F.I.L. PUGLIA., con diffida a firma dell'Avvocato Paolo Iannone veniva a contestare il verbale di accordo del 12/08/2024, a causa della illegittima esclusione della F.I.L. PUGLIA. In ogni caso, con comunicazione a mezzo PEC del 19/08/2024, laper il passaggio di tutto il personale dalla Teknoservice alla Sangalli. "Nessuna risposta perveniva" e pertanto,L'Ill.mo Prefetto, con nota prot. n. 43236 del 28/08/2024 chiedeva alle parti eventuale esito di incontro.Con nota del 30/08/2024, la. Tutte le doglianze e perplessità dovute al mancato coinvolgimento della F.I.L. PUGLIA da parte della Sangalli nelle procedure di cui all'art. 6 CCNL sono state pienamente confermate dalle circostanze di cui si dirà in seguito, con l'avvio della nuova gestione a partire dal 01/09/2024. Ed infatti, riporta la nota dellaAlla luce di quanto esposto, lachiede "un urgente intervento del Prefetto, e del Sindaco del Comune di Canosa, a tutela della grave situazione che coinvolge attualmente tutti i lavoratori, ed al fine di scongiurare il verificarsi di gravi infortuni e/o morti sul lavoro; congiuntamente ha richiesto con urgenza la seguente documentazione: Autorizzazione Unica Ambientale per la raccolta di acqua; Agibilità sede di lavoro; Certificazione Impianti Elettrici; Certificazione di Messa a Terra; DVR in base a mansioni adibite ai lavoratori; Documentazione mezzi utilizzati per il servizio (con verifica se siano gli stessi di quelli indicati nella gara d'appalto); Lista lavoratori assunti dalla Sangalli in passaggio dalla Teknoservice.Inoltre, ladichiara "la disponibilità alla consegna in copia cartacea di tutta la richiamata ulteriore documentazione." Infine, la nota dellariporta che "si evidenzia come la stessa Prefettura BAT sia a conoscenza di condotte similari avvenute nel 2017 a seguito del passaggio della gestione del servizio urbano del Comune di Canosa alla stessa società Sangalli."