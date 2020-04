Nel ricordo di Zia Nina

La comunità canosina si unisce al dolore e al lutto delle famiglie che stanno perdendo i propri cari a causa della pandemia che sta sconvolgendo il mondo a livello sanitario, sociale ed economico.».Ha dichiarato, nel video-messaggio alla Nazione il 27 marzo scorso, il presidente della Repubblicache in più occasioni ha dedicato un pensiero particolare alla popolazione anziana colpita dal virus». Per gli anziani è intervenuto anche il nonno più celebre d'Italia,parlando dell'emergenzache in Italia sta facendo stragi nelle,dove il virus è letale per i pazienti in età avanzata.A ricordare la ziadeceduta il«Chi mi conosce sa che non sono il tipo da dediche su Facebook e soprattutto per le dipartite ma per lei l'eccezione è d'uopo perché ha sempre rappresentato l'eccezione a tutto.ultima di tante sorelle ed un fratello, era la signorina grande della famiglia, quella che, proprio perché da sola, era la più ospitale; da lei eravamo io e mio fratello, ad esempio, quando nonna Anna morì e per consolarci volle prepararci un piatto di pasta asciutta che naturalmente non mangiammo. Con lei guardavamo sempre i film di Bud Spencer perché ci facevano ridere le scazzottate ed i film di Lino Banfi perché nominava sempre il suo piatto preferito. Con lei trascorrevamo tutte le feste, perchè, in medio stat virtus, potevano starci una trentina di persone, marmocchi inclusi e fare baldoria non dando fastidio a nessuno. Da qualche anno era nella Residenza San Giuseppe, - continua- verso la quale indirizziamo sentimenti di gratitudine per averla rimessa in sesto dopo un rocambolesco declino dovuto alla demenza senile mal gestita altrove, restituendole il sorriso e gioia di vivere. Il sorriso: quella gioiosa espressione che era il benvenuto alla visita quotidiana; il sorriso e la gioia negli occhi quando, secondo tradizione e ad ogni occasione possibile, la facevamo accompagnare a casa di Bibi dove insieme a mamma e zia Antonietta, papà e zio Franco, Pippo e Giuseppe, ci riunivamo in famiglia».Il momento triste: «All'improvvisoSalti pindarici per poterle dare quantomeno degna sepoltura e decine di telefonate per annunciare che zia Nina non c'è più; un macigno inaspettato. Ho trascorso ore a riflettere sull'opportunità di scrivere qualcosa ma poi, avendo vissuto il freddo momento del distacco, avendo vissuto la triste esperienza di sapere una persona cara deposta prima in una sacca su una barella e poi la stessa in una fredda bara, senza possibilità di vederla, salutarla, carezzarla, avendo vissuto l'esperienza di vedere la sola bara per qualche minuto tra quattro uomini in tuta bianca e con maschere protettive, avendo trovato consolazione nelle sole parole del sacerdote, ho deciso di scrivere questo pensiero - conclude- per lanciare un monito a tutti: amate e perdonate come se doveste morire subito e godetevi amori, familiari e amici come se non doveste morire mai(mi si perdonerà la citazione, seppur modificata)». Un pensiero struggente alla zia Nina, dedicato dal nipotenel ricordo di un parente caro e di tutte le vittime del coronavirus che l'Italia e la comunità di Canosa di Puglia sta piangendo in questi giorni.