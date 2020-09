Nel ricordo di Vito Forte

Canosa piange un'altro dei suoi figli,che ha dato tanto per la sua amata terra, investendo nell'intero agro, in modo oculato e moderno. Appresa la triste notizia la comunità si è stretta intorno ai suoi familiari per la prematura dipartita diall'età di 63 anni: imprenditore agricolo dalle spiccate qualità umane e gestionali, per il suo essere affabile e generoso verso i suoi dipendenti e collaboratori più stretti. Partendo dal basso, dai lavori più duri ha imparato a conoscersi meglio per affrontare le criticità e monitorare la crescita dei suoi progetti. Diplomatosiè partito verso il Nord per costruirsi il suo futuro. Dal 1977 al 1990, sulle rive del lago di Garda,gestendo diverse attività con locali rinomati che hanno ospitato migliaia di turisti permettendogli di raggiungere il suo sogno:In questi anni, la sua azienda, tra le prime nella zona, ha investito nel biologico, ettari di terreno riconvertiti per le coltivazioni di oliveti e vigneti, il suo vanto oltre alla passione per l'arte. "Uno dei suoi aforismi preferiti che ha scritto su una pietra lavorata dalle sue mani, mai ferme sempre protese verso la realizzazione di manufatti in marmo e legno con un'impostazione estetica di notevole impatto visivo. Una vita dedita al lavoro, alla famiglia e all'amore per i figli Luca ed Andrea e i nipoti, che perdono un padre e uno zio, una guida "Forte" di nome e di fatto, prodigo di affetti, cure e consigli. La sofferenza di questi momenti e il dolore cui le parole sono povere trovino consolazione nel fatto chea giusto tempo, porta sempre i suoi frutti. "Lache avrà luogo allepresso lasi terrà nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19.