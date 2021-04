Nel ricordo di Donato Morra

Una vita interamente dedicata alla famiglia, al lavoro, al sociale e allo sport quella dicomunemente chiamato, venuto a mancare all'età diNe piangono la dipartita la moglie; le figlie; i nipoti Erika, Viola, Danilo e Margherita; il fratello; le sorellecognati, nipoti, familiari e amici che hanno stimato e apprezzato le sue doti umane e professionali che hanno caratterizzato la sua esistenza. A Milano,ha lavorato per 40 anni nelle ferrovie perfino al 2018, anno del pensionamento: "partito come semplice casellante ha concluso da dirigente, una lunga carriera impegnativa, di responsabilità e di massima attenzione, che lo ha visto distinguersi in tutti i ruoli e mansioni ricoperte sempre con competenza, garbo e professionalità".A Canosa, prima di trasferirsi nel capoluogo lombardo, è' stato tra i fondatori delcostituitosi in Vico Spalato intorno agli anni settanta. Poi il sodalizio si trasferì presso la parrocchia di Santa Teresa, in Corso Garibaldi, guidata allora dache divenne l'assistente ecclesiastico del Gruppo Scout.è stato per anni capo squadriglia deiformando decine di ragazzi "allo scoutismo genuino, senza 'griffe' ma dai valori cristiani saldi! Noi ragazzi acquistavamo le camicie ed i pantaloni delle divise al mercato del giovedì alle 'pezze americane'. Ma si era fieri di appartenere al mondo dello scoutismo! Poveri e ricchi, figli di braccianti e di medici, tutti insieme! La divisa ed i valori ci rendevano tutti uguali, come deve essere a quella età!"Mentre, è ancora vivo nei ricordi l'entusiasmo e la gioia dell'arrivo a Canosa di Puglia in bici da parte diinsieme al fratello maggiore Franco ed ai componenti della squadra dell', nell'ambito delladel 2018 che si concluse a Matera (Capitale Europea della Cultura per il 2019) e poi, ili, nel 2012, con arrivo di tappa nella città natia. Un'esperienza fortemente sostenuta dafiero delle sue origini e al contempo orgoglioso di far conoscere le bellezze di Canosa ai componenti della sua squadra di Cesate, un comunedell'hinterland milanese dove risiedeva, che con lui condividevano la grande passione per la bici.a stretto contatto con la natura e le bellezze paesaggistiche, percorrendo insieme agli amici, centinaia di chilometri per mantenere la forma fisica eimpregnata di valori come la bontà d'animo, il rispetto per il prossimo, l'onestà, l'affidabilità e soprattutto, l'affabilità verso la famiglia, gli amici e di quanti l'hanno conosciuto e voluto bene.