Nel ricordo di Dario a scuola

La tragica scomparsa di, di 6 anni, ha colpito la comunità canosina, in particolare quella scolastica dove il piccolo è cresciuto, frequentando la prima classe della scuola primaria. "L'alunnoha vissuto in modo significativo l'esperienza scolastica, impegnandosi con interesse e volontà in ogni attività. Riservato e riflessivo, molto responsabile e maturo, nel gruppo si è dimostrato attivo, propositivo, sicuro di sé, svolgendo un ruolo trainante tra i compagni. Atteggiamento aperto e affettuoso nei confronti delle insegnanti." E' quanto commentano le docenti del primo anno scolastico 2022-23,dell'Istituto Comprensivo Foscolo- Lomanto di Canosa di Puglia, presieduto dalla, tutte commosse e affrante all'immane dolore che ha colpito la famiglia del piccolofiglio unico di genitori di origini romene.Con l'affissione dei manifesti in città è stato ufficializzato che i funerali si svolgeranno alledipresso ladove è stato proclamato il lutto cittadino. Durante la giornata saranno poste a mezz'asta le bandiere del Palazzo di Città e saranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale. Tra le iniziative, quella degli ambulanti che nel corso del mercato settimanale del giovedì, esporranno un nastrino nero sui propri banchi di vendita in segno di vicinanza e cordoglio alla famiglia del piccolomorto ilscorso per un malore in acqua "e non per annegamento" , mentre partecipava ad una colonia estiva aAll'autopsia eseguita dal direttore dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico Riuniti di Foggia, il professor Luigi Cipolloni, seguiranno esami istologici per chiarire le cause del decesso.Riproduzione@riservata