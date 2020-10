Nasce l'Urban Center “Canosa Lab” .

Laistituisce undenominatoal fine di creare un luogo fisico per promuovere azioni sul territorio e favorire la nascita di reti attraverso innovazione e creatività.e rappresenta una sintesi di tutte le sollecitazioni emerse nella fase di ascolto. L'r nasce, quindi, con la finalità di migliorare e facilitare la comunicazione delle politiche relative allo sviluppo e riqualificazione della Città, creando nuovi strumenti di informazione e di coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte di trasformazione e valorizzazione del territorio.Sulla base della positiva esperienza di altre realtà comunali con la nascita dell'anche utilizzando le nuove tecnologie. E' anche uno spazio di coworking, dove l'integrazione di competenze diverse tra liberi professionisti diventa incubatore di idee di sviluppo di una comunità.un centro di ricerca e di confronto delle idee, per costruire, in maniera condivisa, progetti e scenari futuri; un luogo fisico e virtuale pensato per facilitare la comunicazione delle politiche di sviluppo, del territorio e del contesto urbano; uno spazio per soddisfare la crescente domanda di partecipazione da parte dei cittadini e confrontarsi su cosa accade nella loro Comunità.uno spazio per illustrare le politiche urbane in corso di elaborazione da parte dell'Ente locale, nonché di dar vita ad una "immagine condivisa della città", ponendo in essere strumenti partecipativi effettivi.con le associazioni e con le realtà produttive del territorio; alle associazioni che potranno incontrarsi, discutere singolarmente o in forma associata e organizzare eventi, ma anche un luogo aperto ai singoli cittadini: bambini, giovani e anziani in forma singola o raggruppata potranno utilizzare l'Urban Center. E' anche uno spazio di coworking, dove l'integrazione di competenze diverse tra liberi professionisti diventa incubatore di idee di sviluppo di una comunità.e la comunicazione delle sue attività, coordinata dall'Ufficio di segreteria del Sindaco, utilizzerà le moderne piattaforme di interazione sociale, messe a disposizione dalla rete, per raggiungere un livello di visibilità adeguato con tutti i cittadini, con tutti i soggetti istituzionali, sociali, economici, culturali e con tutti gli stakeholders presenti sul territorio.La Giunta Comunale ha impartito agli uffici comunali indirizzi affinché i locali vengano avviati ad una opera di ristrutturazione e dotati di arredi e strumenti idonei per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.