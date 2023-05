Mi chiamo Francesco Zaccaro, in arte Vino Rosso

S'intitola(Prod. JanaX) il brano di Vino Rosso che da pochi giorni è in rete suun rap orecchiabile con un bel ritmo e un testo interessante.Si presenta così il giovane rapper 25enne di Canosa di Puglia: "Un paese che mi ha 'costretto' come tanti a trovare la mia strada fuori da esso!" Aggiungementre spiega il suo : "Nome d'arte come il mio è insolito per un artista del panorama rap, ma rappresenta a pieno i miei ideali e la trasformazione dalla persona che ero alla persona che sono. Come quasi tutti nel mondo, anch'io ho un sogno e ce l'ho da quando avevo 13 anni, ovvero quello di vivere grazie alla mia musica. Una passione che voglio trasformare in lavoro a tempo pieno." Ha iniziato a scrivere le prime canzoni all'età di 16 anni, accompagnando: "le melodie del cantato con la mia chitarra. Nel 2019, arriva per me una svolta: mi ritrovo per puro caso in ambienti frequentati da rapper e, quasi per gioco, mi ritrovo a collaborare con artisti locali del genere e inizio a scrivere diversamente e su strumentali ben diverse che spaziano tra il rap, il pop, l'RnB e la trap.e che scaturiscono in me un senso di profonda empatia e di coinvolgimento emotivo. S- conclude- e al momento sono in cerca di un'etichetta che mi aiuti ad avere la visibilità che desidero avere per andare avanti in questo lavoro e per portare al mio pubblico 'prodotti' sempre migliori e in maniera più costante." Una presentazione breve ma efficace diche invita all'ascolto del brano, tipico del rap, voce pulita e impostata, beat essenziali e mai sopra le righe.Riproduzione@riservata