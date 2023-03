Una dichiarazione dell'avvocato, consigliera regionale di parità della Regione Puglia:Sono le domande che ricorrono ad ogni appuntamento annuale con la giornata internazionale per la promozione della DONNA. Vale la pena fermarsi e riflettere in un esercizio che comprenda tutti: Donne e Uomini, per uscire da una facile rappresentazione del " femminile" pieno ancora di stereotipi ma che ancora è lontano dalla giusta rappresentanza delle Donne e del loro apporto alla società civile in termini di risorse energie e soprattutto Visione.Ci sono diritti e traguardi che le Donne hanno raggiunto in qualche parte del mondo: troppo poco, ancora, per dire che l'8 marzo non sia ancora una giornata per ricordare i tanti Diritti Mancati delle Donne.Evitiamo inutili esercizi retorici sulle donne che combattono le donne arrivate al potere: sono millenni che il patriarcato ci impone modelli di perfezione e competizione perchè ciascuna sia perfetta altrimenti non sarà lei quella giusta.Meglio donne e ragazze coraggiose che Donne perfette.E per questo un tributo deve andare alle Donne Iraniane e alle donne Afghane, da parte di ognuna di noi per il coraggio di lottare per le proprie libertà fondamentali che ognuna di noi da per scontato e acquisitoServe guardare fiduciose al futuro con la consapevolezza che è questo il tempo di mettere in campo le energie positive per continuare ad indirizzare, non senza fatica e battute d'arresto, Politiche di genere e di sostegno per le Pari Opportunità nel lavoro per una vera emancipazione economica che possa permettere alle donne di scegliere di realizzarsi pienamente: il diritto alla piena autodeterminazione della propria persona ,come diritto alla Libertà, alla vita, alla propria identità, senza che un sistema vecchio e logoro come il patriarcato possa costringerci a rinunciarvi.Le priorità rimangono Lavoro, Reddito Competenze Tempo e Rappresentanza Politica : è necessario mettere a sistema le Politiche di genere, facendo rete tra Organismi con apporto di risorse economiche ed organizzative, che diventino strutturali, per potenziare gli strumenti che nel tempo ci siamo guadagnat* , per la costruzione di un nuovo assetto sociale inclusivo, per il conseguimento del benessere sociale che costituisce un valore per tutti, non solo per le donne. Donne Vita e Libertà!"