Mascherine  alle Pro Loco accreditate per il Servizio Civile

"L'obiettivo è garantire sicurezza e rispetto delle regole in tutte le Pro Loco sedi di Servizio Civile. Le nostre volontarie e i nostri volontari hanno il diritto di operare quotidianamente in situazione di salubrità e sicurezza", queste le parole con le quali il presidente delle Pro Loco pugliesicommenta l'invio, da parte dell'Unpli Puglia, di mascherine approvate dal Ministero della Salute a tutte le sedi Pro Loco Unpli delle Province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce accreditate per il Servizio Civile in corso, "Ringrazio per questa iniziativa anche il supporto e il dinamismo del responsabile del Servizio Civile Unpli Puglia". Si tratta diinviate a 41 sedi Pro Loco.. Sono 91 i volontari attualmente in servizio nelle Pro Loco pugliesi. I volontari, impegnati per il progetto SC 2020, sono attualmente in permesso straordinario sino al 15 aprile. L'Unpli deciderà dal 16 aprile in quali attività sociali coinvolgere i volontari nelle rispettive città di svolgimento del Servizio Civile. "Continua in questo periodo difficile di emergenza sanitaria l'impegno solidale del comitato regionale", conclude"Tengo a ricordare che è ancora attiva la raccolta fondi per l'acquisto dei sei ventilatori polmonari ai sei ospedali Covid-19 della Puglia".Raccolta fondi UNPLI Puglia – emergenza COVID-191000/00145246UNPLI PUGLIAIT59Y0306909606100000145246Intesa Sanpaolo S.P.A. Piazza Paolo Ferrari, 10 Milano 20121