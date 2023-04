Marika Lastella è la Miglior Sommelier Junior 2023 di Puglia

dell'Istituto "A.Oriani- L.Tandoi" di Corato è lasi è aggiudicata il titolo dial termine della gara svoltasi ilscorso presso le sedi delldiche hanno ospitato la seconda edizione del. riservato agli studenti degli Istituti Professionali Alberghieri delle classi quarte e quinte. Per gli onori di casa, i saluti di benvenuti ed introduzione ai lavori, sono intervenuti tra gli altri : la dirigente scolastica, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sciannamea Cosimo Damiano; i docenti Saverio Dell'Olio, Giuseppe D'Agostino, Mennone Liberato, Cera Tommaso e gli studenti dell'indirizzodell'I.I.S.S. "L. EINAUDI" di Canosa. Una giornata intensa per i partecipanti che è iniziata nella tarda mattinata dopo le presentazioni di rito, cui hanno fatto seguito gli assaggi di vini delle aziende partner del concorso, il lunch aperitivo, mentre, nel pomeriggio le prove finali del concorso con le premiazioni. I 25 partecipanti al Concorso del Miglior Sommelier Junior di Puglia sono stati valutati da una giuria qualificata ed esperta composta da:(Presidente AIS Puglia);(Presidente Emerito AIS Puglia);(Responsabile alla didattica AIS Italia);(Responsabile alla didattica AIS Puglia),(Miglior sommelier di Puglia 2022) e(Responsabile dei Concorsi Ais Puglia).Nel corso della "gara" gli studenti hanno proceduto alla scelta del bicchiere più adatto per le tipologie di vino indicate e delle attrezzature del sommelier; alla decantazione e al servizio di un vino rosso; alla degustazione orale commentata di un vino in presenza del pubblico; hanno sostenuto inoltre una prova orale di comunicazione, eseguendo la stappatura e la mescita di un vino spumante oltre al riconoscimento dei distillati. Sul gradino più alto del podio è salitadell'Istituto "A.Oriani - L.Tandoi" di Corato; al 2° postodell'Istituto "L.Einaudi" di Canosa di Puglia e al 3°dell'Istituto "D. Modugno" di Polignano a Mare. Alla vincitrice è stato conferito il titolo dicon un diploma di merito, una borsa di studio, consistente nell'iscrizione gratuita ai tre corsi AIS (Tecnica della degustazione, introduzione alla degustazione, alla vitivinicoltura e al servizio del vino – Enografia nazionale e internazionale – Tecnica dell'abbinamento cibo-vino) e anche una Borsa di studio Alma Summer School.Grande soddisfazione da parte dell'Associazione Italiana Sommelier Puglia e del suo presidenteper il successo del concorso che ha centrato l'obiettivo di avvicinare l' Associazione Italiana Sommelier (AIS) ai giovani studenti, futuri comunicatori del vino di Puglia. La paroladeriva dalla parola del francese medioche nel significato letterario sta per "conducente di bestie da soma". Nel corso degli anni, l'accezione è poi mutata in "persona che si occupa dei viveri e della cantina". Ilè una figura professionale molto importante e richiesta che offre tanti sbocchi lavorativi dopo aver acquisito conoscenze e competenze nell'ambito del settore vinicolo e dell'accoglienza. Tra i suoi compiti: la degustazione dei vini, l'abbinamento del vino con il piatto; la realizzazione e illustrazione della carta dei vini e soprattutto quello di aiutare il cliente a scegliere il vino migliore.Riproduzione@riservata