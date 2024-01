Marco Silvestri commissario regionale di Più Europa

Nel tardo pomeriggio di ieri la direzione nazionale diha nominatocommissario regionale del Partito in Puglia. "Grazie a Più Europa siamo impegnati, da anni, in una avvincente sfida - ha esordito cosìnella prima dichiarazione rilasciata - per i diritti di tutte e tutti, le libertà civili ed economiche, per difendere il Mezzogiorno da un'Italia sbilanciata sugli interessi del Nord Italia. Per un'Italia più europea e per un Europa più giusta. Per gli Stati Uniti d'Europa. Insieme a tante amiche e tanti amici abbiamo provato a rappresentare tutto questo negli scorsi mesi, così come alle elezioni politiche del 2022. Per questo sonooltre al Segretario nazionale on. Riccardo Magi. Sono consapevole del grande lavoro collettivo che ci aspetta in ogni angolo della Puglia e per questo sono a disposizione di tutti coloro che si impegnano per i nostri stessi obiettivi sociali e politici, partendo dalle città nelle quali si terranno le elezioni amministrative nella prossima primavera. Il nostro impegno continua, dunque, ma abbiamo bisogno dei cittadini pugliesi per fare di più: partecipate alle vicende del Paese, intromettetevi per cambiare le cose che non vi piacciono. Iscrivetevi a Più Europa- ha concluso- se pensate di poterlo fare con noi"