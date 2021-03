Loreto celebra la Madonna, Patrona degli Aeronauti

In occasione dell'anniversario dellalaha comunicato che alledil'Ordinario Militare per l'Italia, S.E. Mons. Santo Marcianò, presiederà lanella Basilica lauretana che sarà concelebrata dall'Arcivescovo Delegato Pontificio S.E. Mons. Fabio Dal Cin. Sarà accolta la statua della B.V. di Loreto, passata in questo anno nelle basi dell'Aeronautica Militare e che ha concluso il pellegrinaggio ieri nella Chiesa principale dell'Ordinariato (Santa Caterina a Magnanapoli). La statua sarà custodita nella Basilica fino alla conclusione dell'anno giubilare. In considerazione dell'attuale situazione pandemica e delle conseguenti restrizioni, si può seguire la celebrazione attraverso i seguenti media: Telepace (canale 515 Sky in chiaro), Padre Pio Tv (digitale 145, satellite 852 Sky in chiaro), Fano Tv (digitale 17 per la regione Marche), in streaming su YouTube "Santa Casa Loreto" e www.santuarioloreto.it . Il segnale sarà veicolato anche nel circuito Corallo, pertanto a disposizione di tutte le emittenti ad esso collegate. La diretta sarà trasmessa anche dai canali social dell'Aeronautica Militare.Il 20 febbraio 2021, la sacra effige dellaè giunta inpresso la Concattedrale San Sabino, dove ha avuto luogo la santa messa concelebrata da Mons. Felice Bacco, Fra' Giuseppe Rubbio (Cappellano Militare) e Don Nicola Caputo alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. La Cattedrale di San Sabino di Canosa di Puglia è stata l'unico luogo di culto della Provincia Barletta Andria Trani ad accogliere la Sacra Effige della Madonna di Loreto, rappresentata da una statua contenuta in una teca di rovere che è stata portata dagli avieri del, con il Comandantecon i tesserati dell'La devozione per la Madonna di Loreto rappresenta per l'Aeronautica Militare un prezioso momento di riflessione sulla serietà che un'attività cosi complessa come il volo richiede: passione, attenzione e professionalità sono tutti elementi indispensabili affinché la sicurezza dell'Italia venga sempre garantita.