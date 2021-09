Lorenzo Accetta, in TV: "Fino all'ultimo battito"

Dal teatro alla TV, dall'evento epico alla fiction, dadiditutto in pochi giorni per il piccolo canosinoche sarà in scena suDaandrà in onda la prima delle sei puntate della serie tv della registatra i protagonisti.Al centro la storia di un uomo, un medico impegnato in una lotta impari e disperata per salvare la propria famiglia e recuperare la propria integrità anche a rischio della vita, in un crescendo di tensione e colpi di scena. Il chirurgosi trasferisce in Puglia dove si innamora diuna donna che sta divorziando e che ha una figlia, Anna. Insieme hanno un bambino, Paolo, e quando il divorzio è completo e stanno per sposarsi, al bambino viene diagnosticata una cardiopatia. L'unica speranza di salvezza è un trapianto, ma il ragazzo rimane in lista per mesi senza essere mai chiamato. La priorità di Diego è quella di salvare il figlio a tutti i costi, anche a costo di tradire il giuramento legato alla sua professione. Diventa così anche il medico di un boss latitante, mettendo in pericolo la famiglia e scivolando in un vortice di ricatti.La serie tv è una coproduzione Rai Fiction ed Eliseo Multimedia prodotta da Luca Barbareschi ed è stata realizzata con il contributo delle risorse Por Puglia di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia. Per la realizzazione della serie sono state impegnate oltre 38 unità lavorative pugliesi, tra cast artistico e troupe.presso l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce; il Vecchio Ospedale di Poggiardo di Lecce; poi, a Molfetta(BA) presso la Banchina di San Domenico, lo Stadio Paolo Poli e il centro storico della città; inoltre, alcune scene sono ambientate nei dintorni della Città Metropolitana di Bari nell'inverno scorso. Un anno da incorniciare per il piccoloalunno di quarta elementare della Scuola "Mauro Carella" di Canosa di Puglia che nonostante gli impegni scolastici è riuscito a ritagliarsi del tempo per coltivare la sua passione verso la recitazione esplorando, a piccoli passi, palcoscenici teatrali e set cinematografici. Consapevoli della volontà di Lorenzoe lacontinuano nella duplice funzione di genitori amorevoli e di instancabili accompagnatori per raggiungere i luoghi per imparare a recitare e al contempo crescere culturalmente e umanamente insieme ai protagonisti della TV e del teatro. L'appuntamento è alle ore 21.25 di giovedì 23 settembre 2021 su Rai 1. con la prima puntata della nuova fictiono su Raiplay alla sezione dedicata alla medical drama.