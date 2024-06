Loconia: Nel ricordo delle Vittime dell'esplosione dell'ex Aeroporto Pantanella

Ricordare il passato affinché non venga mai dimenticato e bensì trasmesso ai giovani. Questa mattina, a Canosa di Puglia presso la Borgata di Loconia, ha avuto luogo la cerimonia del 1° anniversario dellain cui, il 1 marzo 1945, verso le ore 16:00, un deposito di munizioni scoppiò causando 30 vittime fra cui aviatori americani e 9 canosini che vi lavoravano come operai.Alla presenza del Sindaco di Canosa Vito Malcangio, del consigliere regionale Francesco Ventola, dell'Assessore alla Cultura Cristina Saccinto, dell'Assessore agli Eventi Saverio Di Nunno, del Parroco della Chiesa di Sant'Antonio Don Nicola Fortunato e del consigliere spirituale dell' Associazione Arma Aeronautica Don Nicola Caputo, a prendere parte alla cerimonia, per l'occasione, è stata anche una rappresentanza del 464° e 465° gruppo bombardieri degli Stati Uniti, provenienti dal Texas e dal Colorado. Ricevuti ieri presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, hanno onorato la memoria dei propri parenti al fine di rammentare una pagina del passato della nostra città spesso dimenticata e riportata in vita grazie al proficuo impegno dell' Associazione Arma Aeronautica - sezione di Canosa di Puglia intitolata alla memoria del Maggiore Generale Giovanni Del Vento del presidente, Lgt. Francesco Di Pinto, che opera da sempre, con dedizione, per il bene della comunità.A relazionare in merito all'accaduto storico, sono stati il Colonnello Antonio Vivolo, Comandante del 32^ Stormo di Amendola, il prof. Giuliano De Felice dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" che ha illustrato l'attività di ricerca e ricognizione archeologica che la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici a Canosa sta svolgendo nel sito dell'aeroporto di Pantanella, il dott. Francesco Morra, cultore di storia e geopolitica che ha contribuito alle ricerche storiche di questo importante avvenimento del passato, la dott.ssa Maria Nunzia Labarbuta, archeologa dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" nonché moderatrice del convegno e Pasquale Ieva, Presidente dell'associazione "Storia Patria" di Canosa con una relazione che ha abbracciato un periodo storico che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino all'insediamento a Pantanella dei due gruppi bombardieri.