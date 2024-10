LE ROTTE DEL PANE – La Terra delle Gravine raggiunge Singapore a bordo di Nave Amerigo Vespucci

raggiunge Singapore a bordo di Nave Amerigo Vespucci, storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Nell'ambito del Tour Mondiale Nave Amerigo Vespucci è affiancata dal Villaggio Italia, l'"Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale delle eccellenze italiane", fortemente voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. Questa iniziativa, sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da 11 Ministeri, mira a valorizzare le eccellenze italiane in campo culturale e produttivo su scala globale.In questa tappa a Singapore, è stata celebrata grazie alla collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, nella persona del Ministro Francesco Lollobrigida.celebra la tradizione pugliese della panificazione, a Singapore è stata rappresentata daclasse 2001, mastro panificatore di Laterza e Ambasciatore dei prodotti del territorio. Michele Clemente ha ricevuto a Singapore a bordo di nave Amerigo Vespucci il riconoscimento dal Ministero dell' agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, qualea sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO. La sua partecipazione è simbolo dell'impegno per la valorizzazione del pane italiano e della tradizione artigianale. Il progetto, sviluppato in coordinamento con il Ministero dell' Agricoltura e la Marina Militare, intende sensibilizzare le comunità internazionali sui valori di sostenibilità, tradizione e inclusione culturale. LE ROTTE DEL PANE, che rappresenta un viaggio di condivisione culturale, racconta l'eccellenza italiana attraverso il pane e le antiche tecniche di panificazione, sottolineando l'importanza delle tradizioni locali nel contesto globale.LE ROTTE DEL PANE è realizzato con il patrocinio e il supporto di numerosi partner istituzionali tra cui: Creative Knowledge Foundation che, con il progetto Breads of the Creative Cities per la Rete delle Città Creative UNESCO, promuove la coesione tra i popoli; Istituto Idrografico della Marina Militare, Istituto Superiore di Sanità, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Regione Puglia, Arpa Puglia, RemTech Expo, INAP oltre a università a supporto per la promozione delmessaggio nel mondo.