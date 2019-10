La Via Francigena si incontra a Bari

Nella giornata disi terrà a Bari l'dell'L' appuntamento associativo riunisce i rappresentanti dei quattro Paesi attraversati dall'itinerario europeo:All'incontro prenderà parte anche il sindaco di Canterbury, Robert Thomas, città km zero della Francigena. Per la Regione parteciperanno l'assessore al Turismo e Cultura, Loredana Capone e il direttore del dipartimento Cultura, Aldo Patruno, è annunciato un saluto del presidente Michele Emiliano.L'assemblea, che si svolge la settimana successiva alla, organizzata sempre in Puglia in collaborazione con Regione e Università di Bari, potrà discutere e ratificare il percorso da Roma a Brindisi e Santa Maria di Leuca in ottica di estensione della certificazione della Via Francigena nel Sud ad Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa.L'assemblea generale si svolgerà a partire dalle(registrazione dalle ore 14.00), nelTra i punti che verranno discussi all'ordine del giorno: la valutazione triennale del Consiglio d'Europa sulla Via Francigena e l'operato dell'AEVF, l'aggiornamento sullo studio di fattibilità - framework - per la candidatura dell'itinerario a patrimonio, le progettualità e l'animazione sul percorso europeo, la presentazione dell'itinerario della Via Francigena nel Sud.