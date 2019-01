La tassa di soggiorno a vantaggio del turismo

E alcuni la utilizzano proprio per adeguare i loro territori all'accoglienza turistica. Ma non tutti. Gli albergatori sono generalmente contrari perché ritengono che riduca la competitività del sistema turistico senza apportare concreti benefici. Ma c'è anche fra loro chi invece ritiene che si può fare, se utilizzata esclusivamente a vantaggio della qualità dei servizi per il turismo. Se né è discusso in un incontro ieri adal titoloal quale erano presenti i Sindaci della Valle d'Itria di Ostuni, Cisternino, Alberobello, Martina Franca, Locorotondo, Ceglie Messapica. Hanno partecipato all'incontro l'Assessore all'Industria Turistica della Regione Puglia,Dirigente Dipartimento Turismo Regione Puglia,Direttore Nazionale Federalberghi,delegato Anci turismo e sindaco di Alberobello, ePresidente Regionale Federalberghi. Gli albergatori hanno sollevato: ci sono tante strutture che sfuggono completamente ai controlli eAltra questione la destinazione della tassa di soggiorno che dovrebbe essere destinata ai servizi per il turismo; e su questo c'è chi si è impegnato, come l'assessore Mario Saponaro del Comune di Cisternino, una volta approvata la tassa, a vincolarla a supporto del turismo."La tassa di soggiorno è in capo ai comuni e quindi rispettiamo l'autonomia comunale. Di certo però sarebbe importante che questa tassa, una volta che si decida di applicarla, la si possa utilizzare a vantaggio del turismo e a vantaggio degli operatori – ha affermato l'assessore all'Industria Turistica e Culturale,–Insomma la tassa dovrebbe avere una ricaduta diretta sull'incremento del turismo e sulla qualità dei servizi offerti nelle varie città. Questo determinerebbe un vantaggio sostanzialmente per tutti e potrebbe anche contribuire al miglioramento della qualità ricettiva. Se tassa ci deve essere, sarebbe opportuno che avesse un solco proprio, una sorta di destinazione vincolata a beneficio dei turisti e quindi indirettamente degli stessi operatori turistici"."In mancanza di una competenza normativa regionale in materia di armonizzazione di tributi locali, ed in mancanza delle disposizioni attuative statali, l'unica strada possibile, sul piano amministrativo, è quella, come già fatto in altre regioni, che passa attraverso la conclusione di un protocollo di intesa – accordo tra soggetti impositori- ha affermato- Accordi di questo tipo sono già stati posti in essere in Toscana e Sicilia, e prevedono dei percorsi condivisi con Airbnb ed altre piattaforme per la riscossione dell'imposta di soggiorno".