La sfogliatella di Canosa riconosciuta come Prodotto Agroalimentare Tradizionale

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, inserendo la, la cosiddettaneiI Prodotti PAT sono stati istituiti ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.lgs n.173 del 1998, il quale sancisce l'importanza dellaed introduce la nozione diCon il termine disi intendono quei prodotti agroalimentari "ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni".In Puglia, icon un incremento di 20 prodotti in più rispetto al 2022. Insieme alla sfogliatella, già da diversi anni, troviamo molti prodotti della nostra tradizione gastronomica come ile anche la. Soggetto promotore di questo riconoscimento è stato ilnelle persone dele della consigliera comunale, dottoressache grazie alla collaborazione del maestro, ricercatore storico locale, ha prodotto un documento sulle origini della sfogliatella quale dolce tipico natalizio che da Napoli arriva a Canosa di Puglia. Moltissimi canosini residenti e non, sono stati impegnati nella ricerca, elaborazione, produzione di materiale e documenti storici necessari e previsti dalla normativa di riferimento per l'accoglimento del riconoscimento. E' stato fatto quindi un lavoro di squadra, tutti animati dall'intento di raggiungere questo obiettivo.Essi potrebbero rappresentare la vetrina di un determinato territorio e/o area geografica sul mondo. La loro salvaguardia consente di superare la globalizzazione dei mercati e dei prodotti frenando l'imperante omologazione dei sapori.e di tutela di un patrimonio immateriale fatto di tradizioni che spesso si tramandano oralmente. L'attribuzione di certificazioni, attestazioni o PAT favorisce il contrasto alla contraffazione agroalimentare e alla commercializzazione fraudolenta, fenomeni che all'estero sono oramai divenuti dilaganti tanto da arrecare danni economici e di immagine al Made in Italy agroalimentare.Ora finalmente anche la sfogliatella è stata riconosciuta come PAT, ciò comporta l'entrata nella dimensione patrimoniale del prodotto tipico del territorio italiano. Il prodotto e le modalità per produrlo, conservarlo, distribuirlo, consumarlo e apprezzarlo diventano patrimonio della collettività canosina in primis ma di tutto il territorio italiano e mondiale.