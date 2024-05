Canosa a tavola: strascinati di grano arso e pane a prosciutto

Interviste, show cooking e approfondimenti nel corso della conferenza stampa di presentazione deglie delche lo scorsoha avuto luogo presso lil Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha riconosciuto ed aggiunto glie ilall'dei, segnalati, nello specifico, dal Dipartimento di Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia. Nel corso della conferenza, hanno preso la parola tra gli altri : il sindaco di Canosa; l'assessore alla culturala consigliera comunaleil(Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Avellino); l'imprenditore(Rettore dell'Abbazia del Goleto).identifica caratteristiche di produzione secondo regole tradizionali e consolidate nel tempo, valorizza e tutela i prodotti e, al contempo, garantisce al consumatore qualità e tipicità.sono dei prodotti culinari più caratteristici diche questa amministrazione comunale intende promuovere e valorizzare in ogni ambito e ad ogni livello». Esordisce così la consigliera comunaleestensore della domanda all'iscrizione dei PAT, nella presentazione di questi due prodotti che «sono il risultato di profondi legami con il territorio, la nostra tradizione, le nostre materie prime, in un mix di storia, cultura e arte culinaria. Questi due prodotti tipici, probabilmente poco conosciuti dalle nuove generazioni, vanno promossi e valorizzati per bontà e qualità dimostrata.– evidenzia la dottoressacontempla l'uso delI nostri avi, i nostri nonni, ma anche i nostri genitori nei loro racconti hanno sempre testimoniato, che nel mese di giugno era consuetudine, soprattutto per le famiglie meno agiate, dopo la mietitura, quando le stoppie venivano bruciate e con esse le spighe di grano rimaste a terra, andare a spigolare. Gli spigolatori, generalmente poveri contadini, raccoglievano queste spighe bruciacchiate per essere poi ", cioè, trebbiate a mano ecioè setacciate. Con queste spighe bruciate si realizzavao, meglio, come oggi si usa definirlo nella moderna cucina, tostato. Legato all'uso del grano arso troviamo "in dialettospiega consigliera comunalefrutto della formidabile fantasia delle nostre antenate che lo realizzavano intrecciando un cingolo di pasta di grano tenero (bianco) con un cingolo di pasta di grano arso. La pagnotta sfornata e affettata aveva l'aspetto di pane con il prosciutto: un innocente inganno per illudere chi lo mangiava, perché la gente povera non potendosi permettere il companatico come il prosciutto, lo disegnava nell'impasto».«Lo strascinato di grano arso () prende spunto- aggiunge la dottoressa- dal formato di pasta più diffuso e noto in Puglia: l'orecchietta, un tipo di pasta dalla forma incavata, ruvido al centro, che acquisisce la forma di un piccolo orecchio, anche se in realtà la nostra orecchietta è un po'differente da quella tipica del territorio barese poiché si caratterizza per la dimensione più piccola. Se il formato dell'orecchietta è tipico di tutta la Puglia, l'uso del grano arso nell'impasto è una peculiarità del nostro territorio. Lo strascinato, al contrario della tipica orecchietta pugliese, ha una forma più grande, quasi una sorta di orecchietta ovalizzata un po' deforme e all'apparenza mal riuscita. In realtà, lo strascinato di grano arso è frutto della maggiore resistenza dell'impasto ottenuto con la farina di grano arso e della successiva stesura. Lo strascinato di grano arso, abbinato a verdure stufate, cime di rapa, marasciuoli, e condito con un filo di olio extravergine di oliva, tassativamente di cultivar coratina è una vera tipicità del territorio di Canosa di Puglia. La tradizione vuole che, per i pranzi domenicali, le nostre madri erano intente a preparare gli strascinati di grano arso conditi con il sugo di carne. Ciò riporta la memoria degli adulti ai tempi andati dell'infanzia quando la domenica si veniva svegliati dal sublime profumo del sugo che le nostre mamme preparavano a cottura molto lenta, con la salsa fatta in estate con la partecipazione di grandi e piccoli, un rituale che più che lavoro era una vera e propria festa. Siamo fermamente convinti- conclude la dottoressache queste tradizioni vadano tramandate alle nostre generazioni così da costruire un nostro importante patrimonio culturale, motivo per il quale sono stati istituiti i Prodotti Agroalimentari Tradizionali».La consigliera comunaleha, tra l'altro, sottolineata l'importanza della collaborazione di redazioni giornalistiche, enti e cittadini che hanno contribuito ad arricchire la domanda di iscrizione, fornendo documenti e testimonianze storiche-culturali di notevole interesse e valenza probatoria e con quanti contribuiranno alla tutela e divulgazione dei questi prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), tipici del territorio canosino. Attestati di benemerenza sono stati consegnati a: Peppino Di Nunno, Nunzio Margiotta, Sante Valentino, Sandro Sardella, Bartolo Carbone, Clemente Cirillo, Rosa Anna Asselta, al giornalista Giovanni Di Benedetto, alla redazione"Il Campanile"e alla Pro Loco Canosa. Commozione nel ricordo della memoria delcon laintervenuta nell'aula consiliare, leggendo la poesiatratta dal libro, emblema del patrimonio letterario e culturale del territorio.Riproduzione@riservataFoto a cura di