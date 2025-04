Canosa: "Il grano arso tra cultura popolare e risorsa del territorio"

Interesse, partecipazione e impegno condiviso, ognuno per le proprie competenze e professionalità, alla IV Edizione diche si è tenuta lo scorso 7 aprile, presso l'indirizzodiL 'evento, organizzato dall'associazionein collaborazione con il locale l'istituto alberghiero, diviso in due parti, ha focalizzato l'attenzione sulla cultura delle tradizioni culinarie, in particolare la, simbolo della civiltà contadina e della gastronomia rurale. "La tradizione come un trampolino" per nuovi slanci alla cucina tipica adattata ai nuovi sistemi nutrizionali, senza snaturare l'armonia dei sapori antichi, attraverso un giusto equilibrio tra ricerca e ricette culinarie tramandate di generazione in generazione. Legati all'utilizzo delfigurano : gli(strascenète de grène jàrse) e ildi recente entrati a far parte ufficialmente deiun patrimonio gastronomico di eccellenza che rappresenta il territorio e la sua storia, mantenendo vive le tradizioni culinarie locali, a testimonianza di valori, di memorie ed usanze da tramandare alle giovani generazioni. Ilin un mix di gusto per le cose semplici e genuine alle raffinatezze per i palati più esigenti, "rispolverato nella memoria" con il riconoscimento ministeriale dei PAT che certifica "metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo" secondo regole tradizionali e protratte nel tempo. Ilrappresenta una risorsa autentica della gastronomia canosina, pugliese che amplia i "confini" in tante declinazioni a tavola ().E' quanto emerso dalla tavola rotonda dal titoloche è stata aperta dai saluti istituzionali di:presidente Camera di Commercio Bari e Unioncamere Puglia;dirigente dell'istituto "L. Einaudi";presidente Reti Alberghieri di Puglia;, vice presidente Commissione Cultura Regione Puglia;assessore alla Cultura, Istruzione, Turismo e Archeologia del Comune di Canosa di Puglia;delegata all'Agricoltura del Comune di Canosa di Puglia,, presidente Pro Loco UNPLI di Canosa di Puglia e, esperto di cucina dell'APS Cooking Solution. Mentre, per gli approfondimenti, introdotti daproject manager APS Cooking Solution, e dadocente dell'istituto alberghiero di Canosa di Puglia, e moderati dalla giornalistasono intervenuti:in rappresentanza del Dipartimento di Scienze del suolo della Piana e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro";presidente dell'Accademia del Grano Arso;consigliera comunale di Canosa di Puglia;docente dell'Istituto professionale "Modugno" di Polignano a Mare, edirettore generale dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani. Sinergie e collaborazioni tra istituzioni, produttori e ristoratori per: risorsa di un'identità tipica che racchiude qualità, tradizioni, saperi antichi e biodiversità, una ricchezza da trasformare in opportunità di sviluppo e crescita per il territorio, nell'ambito del turismo enogastronomico in continua evoluzione ed espansione.