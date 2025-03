Canosa di Puglia: un viaggio nel mondo del grano arso

Grande attesa per il, a partire dalle ore 9.30, quando inizierà la IV Edizione di "RI-CostruiAmo il territorio", evento che mira a sensibilizzare sulla cultura delle tradizioni culinarie, organizzato dall'associazione Cooking Solution in collaborazione conche avrà luogo presso l'auditorium in via L. Settembrini, n. 160. Il focus dell'iniziativa, patrocinata dalla Regione Puglia, dal Comune di Canosa di Puglia, dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", dalla Camera di Commercio di Bari e dalla Pro Loco UNPLI Canosa di Puglia, sarà lasimbolo della tradizione contadina delle province BAT e Foggia, con il quale lo strascinato di grano arso è stato recentemente inserito nell'elenco ministeriale comeCon il suo caratteristico sapore tostato, il grano arso rappresenta una risorsa autentica della gastronomia pugliese e un segno di resilienza culturale. Il programma prevede una conferenza dal titoloalla quale parteciperanno professori universitari, rappresentanti delle istituzioni, produttori ed esperti. Durante la tavola rotonda si discuterà del ruolo culturale ed economico del grano arso, delle sue potenzialità e delle sfide legate alla sua valorizzazione. Un'occasione per esplorare come il particolare tipo di semola possa essere promosso attraverso politiche agricole, turistiche e culturali.Durante l'evento, che gode del sostegno dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani, gli studenti dell'istituto alberghiero "Aldo Moro" di Trani, di Molfetta, "Domenico Modugno" di Polignano a Mare, "Ettore Majorana" di Bari, "Aldo Moro" di Santa Cesarea Terme, "Aldo Moro" di Margherita di Savoia, "Tommaso Fiore" di Grumo Appula e "Einaudi-Grieco" di Foggia, daranno vita ad una challenge culinaria, durante la quale si sfideranno nella preparazione di un primo piatto e un dessert, utilizzando il grano arso come ingrediente principale. Una giuria di professionisti del settore valuterà le preparazioni dei piatti in base alla creatività e alla capacità di valorizzare il grano arso. "Attraverso eventi come questo vogliamo coinvolgere le nuove generazioni nel riscoprire le radici della nostra cucina" spiegapresidente di Cooking Solution. "La sfida culinaria rappresenta non solo un'opportunità per i giovani chef, ma anche un'occasione per sensibilizzare il pubblico e rafforzare il legame tra la cultura gastronomica e l'economia locale".