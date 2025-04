Antonia Sinesi “Ambasciatrice  della cucina autentica”

Un'altra pagina importante è stata scritta per, la numero 4 passerà agli annali per la larga partecipazione di istituti alberghieri (ben otto), coinvolti dal nord al sud della Puglia che con studenti, docenti e dirigenti si sono cimentati nellaintitolata "Mangia Autentico" incentrata sul'utilizzo delGrandi meriti alla sinergia di forze tra l'associazione Cooking Solution e l'I.I.S.S. "Luigi Einaudi" - Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Canosa di Puglia, sostenuta da istituzioni patrocinanti e ditte sponsorizzatrici che hanno promosso ed organizzato la competizione culinaria divisa in due manche: una per un primo piatto e l'altra per il dessert, entrambe focalizzate sulla creatività e sull'appeal per valorizzare il grano arso, ingrediente che di recente è stato inserito tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) a livello nazionale ed evidenziare così il legame con la cultura gastronomica pugliese e le tradizioni tipiche del territorio a tavola, relative alla civiltà contadina e ai prodotti a km0. Lo scorso lunedì 7 aprile, una giuria d'eccezione ha valutato le pietanze, costituita da: Nunzio Margiotta(Presidente Accademia del grano arso); Leonardo Messina(Chef e Presidente Cooking Solution); Corrado Amato(Presidente APCI Puglia); Sandro Romano(gastronomo e giornalista); Pietro Zito (Chef Ristorante Antichi Sapori); Rita Frontino(Docente di scienze degli alimenti); Giuseppe Achille(dirigente scolastico); Sabino Scolletta(Chef di cucina) e Antonia Di Pilato(docente di matematica-responsabile commissione per la valutazione).Sul podio dei piatti salati sono saliti: al primo posto perpreparato dallo studente Caggianelli Alessandro dell'Istituto Alberghiero "Ettore Majorana" di Bari; al secondo,di Algerino Francesca dell'Istituto "Einaudi-Grieco" di Foggia; al terzo posto,di Lorusso Antonio dell'Istituto "Aldo Moro" di Trani (terzo posto). In pasticceria, il primo premio è andato al dolce "La 'BAT' in un bicchiere" preparato da Filannino Antonio dell'Istituto "Aldo Moro" di Trani; seguito dalla "Crostata di grano arso con ganache alla fragola e cremoso al cioccolato fondente" di Monno Antonio dell'Istituto "E. Majorana" di Bari ed al terzo il dolce "Sinfonia" di Doronzo Diego dell'Istituto "Aldo Moro" di Margherita di Savoia . Le premiazioni nella prestigiosa Sala "Alberto II di Monaco" dell'Istituto "L. Einaudi" di Canosa dove sono intervenuti tra gli altri: la giornalista Barbara Politi, il docente Saverio Dell'Olio, l'assessore alla Cultura Cristina Saccinto; il vice presidente dell'APS Cooking Solution, Giuseppe Frizzale e la dirigente scolastica Brigida Caporale per gli onori di casa. La quarta edizione di "Ri-CostruiAmo il territorio" è stata impreziosita dalle premiazioni degli "Ambasciatori della cucina autentica" :direttore dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani; gli chef; la consigliera comunale di Canosa di Puglia,per "l'impegno nella promozione e valorizzazione della cucina tradizionale attraverso la riscoperta e la tutela di antiche ricette, contribuendo a preservare e diffondere la cultura del mangiare autentico e genuino." Ambasciatori che hanno dato un notevole contributo professionale ed esperienziale teso ad evidenziare il valore culturale e le potenzialità economiche del grano arso ed al contempo a preservare e promuovere le radici culinarie tipiche del territorio pugliese.