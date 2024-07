La Regione Puglia tutela le differenze e contrasta le discriminazioni 

Venerdì scorso , iled inviato al BURP per la pubblicazione la legge regionale n. 24/2024, che introduce importanti disposizioni per garantire il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento in riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso delle persone. Il dispositivo legislativo, di cui è primo firmatario il, è stato sottoscritto da numerosi altri consiglieri del Pd, M5s, Con, Per la Puglia e Misto. Tra i principi e le finalità dell'intervento è richiamata in particolareaffermando l'impegno attivo della Regione per far crescere la cultura della non discriminazione e perché tutti abbiano la possibilità di essere se stessi esprimendo liberamente il proprio orientamento sessuale, la propria identità di genere o condizione intersex. La legge promuove specifiche politiche del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale, di inserimento lavorativo, oltre che attività volte a garantire la parità di accesso al lavoro.In particolare, viene richiamata l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), il quale stabilisce che il principio di parità di trattamento senza distinzione di orientamento sessuale «si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato», con specifico riferimento alle seguenti aree: accesso all'occupazione e al lavoro, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali. A tal proposito, si impegna la Regione a realizzare attività di sensibilizzazione delle imprese operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.Prevede che la Regione promuova attività dinonché per i genitori, in materia di pari opportunità, valorizzazione delle differenze, contrasto degli stereotipi e prevenzione del bullismo e cyber-bullismo motivato dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da variazioni nelle caratteristiche di sesso. Prevede, altresì, interventi, a favore degli studenti e delle studentesse in ambito scolastico e universitario. Si stabilisce la promozione, anche mediante la collaborazione con le associazioni e le organizzazioni del "terzo settore", diquale che sia il loro orientamento sessuale, identità di genere o condizione intersex, per la diffusione della cultura dell'integrazione e della non discriminazione.Vengono disposti interventi in materia socio-assistenziale e socio–sanitaria di informazione, consulenza e sostegno in favore delle persone omosessuali, transessuali, transgender e intersessuate, nonché delle loro famiglie, e prevede la promozione di percorsi di formazione specifica rivolta agli operatori del settore. In particolare, la Regione garantisce fin dalla nascita il diritto alla integrità fisica delle persone che presentino variazioni nelle caratteristiche sessuali.È previsto che la Regione promuova il soccorso, la protezione, il sostegno e l'accoglienza alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere o di una variazioni nelle caratteristiche sessuali, in coerenza con la normativa europea, nazionale e regionale vigente.Si istituisce nell'ambito dell'di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, la sezione "Le funzioni demandate al tavolo tecnico consistono nella raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti da tutti i soggetti operanti nel settore, al fine di sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da una condizione intersessuale e integrare e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio. Nell'attività di monitoraggio, il Tavolo tecnico si avvale della collaborazione di tutti i soggetti che sul territorio rappresentano punti di osservazione del fenomeno e in particolare delle Associazioni per la tutela dei diritti delle persone omosessuali, transessuali, transgender e interesex.Si dispone che il CORECOM, quale organismo di garanzia, effettui la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali, all'identità di genere o a una condizione intersessuale della persona. Inoltre, si chiede che il CORECOM garantisca adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente proposta di legge.Infine, la Regione promuove forme diGli oneri finanziari quantificati nella legge ammontano a 240mila euro annui con riferimento al 2023. La stessa somma è assegnata per il 2024 e 2025. Soddisfatto il presidente della Regione Puglia,che commenta: "Con la promulgazione di questa legge la Puglia si pone tra le Regioni progressiste che tutelano le differenze, che contrastano le discriminazioni e che si impegnano a costruire una società più consapevole e giusta. Abbiamo uno strumento normativo che afferma un principio indiscutibile, e cioè che le discriminazioni basate sulle caratteristiche di sesso, orientamento sessuale e identità di genere non possono trovare spazio nella nostra comunità. La legge regionale prevede l'adozione di una serie di interventi educativi, culturali, socio-assistenziali e di politiche per il lavoro che mirano a prevenire e contrastare queste forme di ingiustizia, ribadendo l'uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini".