La Puglia: location ideale per eventi

Il mondo delsi ritrova in questi giorni ain occasione di, il principale evento globale per l'industria degli incontri, degli eventi e degli incentivi. Pugliapromozione è presente cone conoperatori pugliesi del- per proporre, congressi, conferenze e importanti appuntamenti aziendali. In Fiera é di 30 appuntamenti la media per ogni operatore presente. Lè una delle fiere internazionali più importanti nel settore meeting, incentive, congressi, eventi e viaggi d'affari. L'evento riunisce a Barcellona, città ricca di attrazioni turistiche e di opportunità per le aziende, i professionisti del settore per tre giorni stimolando occasioni di business, favorendo contatti tra domanda e offerta e generando network per proiettare le aziende verso il futuro. Con oltre 15.500 professionisti del settore provenienti da tutto il mondo, 150 paesi rappresentati e 3.000 marchi leader in mostra,"Grazie a una strategia ormai avviata di allineamento e sinergia tra pubblico e privato, volta a delineare una proposta congressuale e incentive di alta qualità, la Puglia si sta espandendo, anche a livello internazionale, nel panorama dell'offerta Mice, settore che ogni anno in Europa muove oltre 150 miliardi di euro- commenta il responsabile del Piano strategico del Turismo Puglia365,- Gli eventi di incontro frontale, nonostante l'avvento del digitale, rimangono la modalità ritenuta più efficace di comunicazione tra organizzatori, aziende, partecipanti e, scegliendoL'affermazione del brand Puglia in generale, lo sviluppo di nuovi collegamenti aerei e le attività nel segmento MICE hanno reso attrattiva la Puglia, che prima del 2014 non era quasi mai citata quale meta congressuale, pur vivendo da qualche decennio un discreto passaggio di Congressi soprattutto a carattere medico-scientifico. Oggi la Puglia, invece, é nell'immaginario degli organizzatori di eventi aziendali e