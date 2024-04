Al via la terza edizione del "Premio Giuseppe De Nittis"

Scuole di ogni ordine e grado, istituti, accademie, artisti per scelta, per gioco o per professione provenienti da tutta Italia. E poi minori accompagnati, esperti del settore e appassionati dell'arte. Sono tutti i benvenuti alla terza edizione, unico nellapromosso dall', in programmanella centralissima Corso Vittorio Emanuele, che per l'occasione dalle ore 9,30 alle ore 21,30 anche quest'anno si trasformerà in una vera e propria "rue des peintres". L'evento, che vanta il patrocinio di Comune di Barletta, Prefettura di Barletta- Andria-Trani, Regione Puglia, Provincia di Barletta-Andria-Trani e Fondazione Tatarella, richiama e gioca sullo slogan della prima mostra impressionista ""Affamati di bellezza - in salotto con Léontine" vuole così celebrare anche i primi 150 anni di Impressionismo. I premi in denaro (500 euro per il primo posto e 250 euro per il secondo) sono rivolti ai maggiorenni dai 18 anni e saranno corrisposti solo ai lavori in estemporanea veri e propri, mentre riconoscimenti saranno consegnati alle scuole e ai minori accompagnati. Tutto il resto, dall'arte su corpi all'arte su abiti, paglia, oro, fino all'arte floreale e all'abbellimento di muri, asfalto, cemento e così via, sarà da contorno ad arricchire un momento che vuole celebrare l'arte in tutte le sue forme più variegate.L'inizio è previsto alle ore 9.30 con la vidimazione delle tele nella galleria del Teatro Curci. Poi tutti insieme, armati di cavalletti, fogli, tela, carta, cartoncino, cartone telato pronte e pronti a dipingere in piena libertà stilistica e tecnica utilizzando carboncino, matita, pastelli, inchiostro, tempere, grafite, olio, acrilico, acquerello, e così via. Le misure massime consentite sono di cm 100 per lato. Particolarità dell'edizione 2024: tutti gli artisti grandi e piccoli, affermati o emergenti, dipingeranno insieme e potranno portare, oltre alla loro opera da realizzare, anche due opere già pronte, che andranno ad arricchire la Temporary Art per tutto il giorno sul corso tra Eraclio e il teatro Curci.presieduta dalla giornalista Francesca Rodolfo, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione (così come dall' ART. 7 RESPONSABILITÀ del progetto del bando). Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall'artista stesso.Per partecipare al concorso è necessario iscriversi sull'apposita piattaforma digitale www.eventbrite.it sulla pagina Eventi e cliccare sulla voce Biglietti, registrandosi poi all'evento denominatoIlUna volta registrati, seguendo le indicazioni sul sito, i partecipanti che avranno prenotato il biglietto riceveranno sul proprio indirizzo e mail, precedentemente indicato per la registrazione, il biglietto digitale da scaricare e stampare. Il giorno di apertura dell'evento i partecipanti dovranno presentarsi muniti di biglietto (prenotato appunto on line tramite piattaforma Eventbrite) e documento di riconoscimento in corso di validità per la regolare registrazione al concorso. All'atto dell'iscrizione la Segreteria provvederà alla vidimazione del supporto sul quale andrà eseguita l'opera, mediante timbro e assegnazione di un numero progressivo.L'esecuzione dell'opera sarà effettuata tra le ore 10 e le ore 16 del 26 maggio prossimo.A conclusione una giuria di tecnici ed esperti valuterà i lavori e decreterà il vincitore.A seguire, dopo le premiazioni, con la Temporary Art e tutto quello che sarà fuori concorso ma di supporto alla giornata di arte e cultura, prenderà il via "In salotto con Léontine": un'iniziativa articolata in piccoli salotti culturali con scrittori di fama nazionale, a cui saranno affiancate due Léontine (modelle speciali e professioniste) con abiti fedelmente riprodotti dalla socia e costumista Charmelle Calabrese, ad impreziosire la scena.Il foyer del Curci diventerà l'elegante sfondo anche per lo shooting legato all'arte fotografica, con le opere e le sculture gioiello del maestro barese Vito Gurrado.Durante il salotto, a farla da padrona sarà l'arte enogastronomica con la degustazione dei vini e l'arte del nettare degli dei spiegata da Carmine Galasso, miglior sommelier Puglia, e gli aperitivi made in Puglia preparati dai ragazzi speciali di Work-Aut lavoro e autismo, grazie a una collaborazione attenta, totale e inclusiva con istituzioni e associazioni del territorio.LE ISCRIZIONI ON LINE SU WWW.EVENTBRITE.IT