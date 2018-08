La percoca per la salute

A partire dalle ore 19,30 di sabato, frazione disi terrà un forum, che sarà moderato dalla giornalista. Per l'occasione interverranno:Presidente del Comitato Insieme per Loconia; il professorassessore all'Agricoltura di Canosa; la dottoressaassessore all'Agricoltura di Lavello;presidente LILT BT;l'avvocatofiduciaria LILT BT per Canosa; il professordocente del settore Arboricoltura generale e coltivazione arborea all'Università di Foggia; la dottoressa, tecnologa alimentare; la dottoressamedico chirurgo, Medicina preventiva LILT BT; il dottorpediatra, biologo, nutrizionista;la dottoressafarmacista LILT BT. epresidente nazionale LILT.Il forum sarà preceduto dall'apertura degli stand intorno alle ore 19:00 sulla, frutto autoctono, nato dal matrimonio tra il pesco e l'albicocco. Fonti storiche riportano che si tratta di un frutto ibrido con diversi secoli alle spalle, dalper il giusto compromesso tra zuccheri ed acidità., ricca di una serie di vitamine, era già conosciuta nell'antichità da Persiani, Greci e Romani. Se ne trova traccia già nel 40 dopo Cristo nel "De Rustica" di Lucio Giunio Moderato Columella ed è il tipico frutto dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.si distingue dalla pesca, di cui è sorella maggiore, per la consistenza della polpa, del colore prevalentemente giallo, per l'alto contenuto zuccherino, per l'assenza di grassi e l'alta digeribilità .