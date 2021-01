La notte fa paura ai canosini

All'emergenza sanitaria Covid-19 si aggiunge anche quella legata, che vede la città diteatro di, ed è sconcertante l'evolversi nelle ore notturne. Nell'ultima notte sono accaduti due episodi a breve distanza l'uno dall'altro, in due quartieri della città. Il primo intorno alleodierne, quando unresidenti nella centralissimanei pressi di un'abitazione privata in, traversa di via Imbriani. Sono in corso le indagini per risalire agli autori e al movente di quanto accaduto. Mentre allecircain, traversa diri, è stato registrato l'ennesimoper cause da accertare. E' stato evitato il peggio, il propagarsi delle fiamme alle altre auto parcheggiate in strada, grazie al provvidenziale intervento di un militare dell'Aeronautica Militare, residente in zona, che armato di estintore ha avviato le prime procedure di spegnimento. In breve tempo, con l'aiuto di altri residenti intervenuti, ha domato l'incendio che avveva avvolto l'utilitaria spruzzando acqua con un tubo da giardino. E' quanto riferito alla pattuglia dei Carabinieri intervenuta in loco che hanno avviato gli accertamenti del caso.Questi sono gli ultimi due registrati che si aggiungono ad un lungo elenco diperpetrati,che subiscono furti in casa mentre dormono subendo anche violenza fisica come riportano. I malviventi fecero irruzione in una casa periferica, dalle parti diabitata da una coppia di anziani che fuLa gravità di questima anche gli operatori economici, che da tempo lanciano appelli alle istituzioni. Alla fine, il risultato è che durante le notti vengono di continuo svaligiate case, cantine, garage e depositi di attrezzi agricoli nelle campagne, provocando danni, choc e sdegno.E' il grido d'allarme che si ripete, quello che fa appello ad una maggiore sicurezza ed a più controlli durante le notti, volti alla repressione delle attività illecite e criminose, per evitare che possano ripetersi drammatici episodi di cronaca.