La nostra provincia vanta il primato negativo nazionale per furti di auto

"Dopo appena due settimane dalla partecipazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura a Barletta, una massiccia operazione a contrasto dei furti di autoveicoli è stata eseguita dalla Polizia di Stato nelle nostre città grazie anche all'incremento giornaliero di otto equipaggi, provenienti dalla Puglia e dalla Calabria, a disposizione della Questura Bat". Il senatorepromotore della visita del ministro Piantedosi del 30 ottobre scorso con una sua interrogazione, commenta la notizia dell'operazione ad "alto impatto" portata a termine nelle scorse ore.Il ministro Piantedosi aveva promesso particolare attenzione al nostro territorio e alle sue esigenze di maggiore sicurezza; possiamo ora confermare che non si trattava solo di parole ma di fatti concreti: l'incremento di personale è effettivamente avvenuto.altri ne arriveranno e continueremo a lavorare in questa direzione con il governo. Ringrazio il ministro dell'Interno - conclude- e mi congratulo con il Questore Pellicone e tutti gli agenti per il lavoro svolto",