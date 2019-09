Il Presidente della Repubblicaè intervenuto alla giornata di celebrazione per i 1che si è svolta ieri a. Nel corso della cerimonia, moderata dasono intervenuti il Presidente dell'AIEo. La celebrazione si è conclusa con l'intervento del"""che gli editori, gli stampatori, hanno avuto la capacità di costruire insieme ai tanti autori - poeti, narratori, scienziati - a cui hanno dato la possibilità di esprimersi, di far conoscere il frutto della loro creatività e i risultati della loro scienza e dei loro studi""". Ha esordito il presidente della Repubblica - "I libri - i classici, i romanzi, i saggi, i manuali per la scuola, i volumi per le università - sono stati vettori di sviluppo e di diffusione della cultura del nostro Paese.Sappiamo tutti che in latino liber-libro e liber-uomo libero sono due etimi differenti: da un lato, l'interno della corteccia degli alberi su cui scriveva, dall'altro la condizione di libertà. Ma l'identità del suono trasmette una suggestione davvero molto grande: avvicina i libri alla libertà.. I libri sono stati un presidio per la difesa della libertà e dei diritti. La storia del nostro Paese, dal Risorgimento alla costruzione dell'unità, alla Resistenza, alla Repubblica non è immaginabile senza il contributo dello sviluppo culturale che libri hanno arrecato al nostro Paese. Poc'anzi la senatrice Cattaneo ci ha illustrato, con grande fascino,esprimendo idee nuove, pensieri critici, chiavi interpretative nuove. I libri sono stati e sono propulsori di questa crescita del nostro Paese".haproseguito :come sempre, in realtà, nella storia - ma con un ritmo di gran lunga più incalzante che poc'anzi Alessandro Baricco ha indicato, accorciando la durata di un secolo e mezzo a trent'anni. È così. Cambiano rapidamente gli strumenti, i paradigmi, gli stessi linguaggi. Si presentano nuove piattaforme e nuove tecniche e costringono a correre.Si affermerà sempre. La forza della cultura è insuperabile, in tutte le sue varie espressioni, con tutti i mezzi che vi sono e vi saranno.Certo, da imprenditori, vi occupate, necessariamente, anche di questioni materiali che possano rendere i vostri lavori e i vostri prodotti più facili da distribuire e più agevoli da acquistare per il pubblico.Si legge – come abbiamo poc'anzi ascoltato - ancora troppo poco in Italia. Dobbiamo migliorare: leggere è una ricchezza immateriale della quale non possiamo fare a meno.Per l'attenzione alla formazione del lettore, come ha detto il Presidente Levi poc'anzi. È, del resto, anche l'ambito dei vostri futuri lettori.I conti in ordine, la capacità di innovare, sono condizioni essenziali di ogni impresa. Ricardo Levi ha parlato dell'Ma non svolgereste questa attività senza la passione per la conoscenza, per la cultura, per la collettività di cui siete parte. Non si è editori senza questa passione. È tempo di riapertura delle scuole; questi sono i giorni dei libri di testo. Tante famiglie si stanno misurando con le difficoltà di assicurare ai propri figli tutto quel che occorre per l'istruzione.esidero quindi sottolineare il valore sociale - l'alto valore sociale - dei libri di testo. Va ricordato alle pubbliche istituzioni e, insieme, va richiamata la necessità di scelte editoriali coerenti con quel valore sociale.Non tutto quello che c'era da scrivere e da pubblicare è stato già pubblicato e scritto.. Si tratta di potenzialità che il diffondersi della lettura e della cultura può accrescere ulteriormente. Vale come un augurio per voi. Ma anche come un incoraggiamento:Complimenti e auguri per Parigi 2021 e per la Buchmesse di Francoforte 2023.Grazie per la vostra attività. L'Italia ha bisogno di voi." ha concluso il