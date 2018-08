La festa del barbecue

Torna alaTavoli apparecchiati dalin, dove si svolgerà la terza edizione di "". L'evento targato, patrocinato da Regione Puglia e Comune di Martina Franca (assessorato al turismo), proporrà ilin una cornice studiata per far festa e per accogliere al meglio le famiglie. Gli avventori potranno gustare, oltre alle carni tradizionali cotte alla brace, tante specialità internazionali e italiane, come ilpanini gourmet con lo chef, il delizioso, una varietà di carni e prodotti piccanti calabresi, uno stand dei peperoncini con 500 varietà provenienti da tutto il mondo, fino ad arrivare ad una selezione di dolci napoletani e siciliani. Novità della terza edizione sarà la presenza un birrificio artigianale, la "" dicon il loro prodotto di punta, lache andrà ad affiancare la Birra Forst, l'unica birra totalmente Made in Italy.Ad arricchire l'evento ci sarà, grazie alla collaborazione con "", anche il, collezionismo e vinile all'interno del centro servizi. Sarà una buona occasione, durante i tre giorni, per gli appassionati del settore, che potranno trovare dei prodotti da collezione di qualità, insieme alle più belle creazioni degli artigiani locali. "Lo sforzo - ha dichiarato alla vigilia, presidente dell'associazione Creativa - è quello di ricercare prodotti di estrema qualità. Rispetto alla passata edizione avremo meno espositori, ma ricercati. Le attenzioni su questo evento si spostano anche fuori regione, tanto che 'Braci & Abbracci" diventerà itinerante. A fine settembre saremo a Legnago, vicino Verona ed altre tappe sono in via di definizione. L'obiettivo, però resta lo stesso: offrire momenti di gioia e aggregazione con il meglio dello street food e con spettacoli di qualità".E saranno proprio gli spettacoli ad animare la festa ogni sera con eventi gratuiti. Il 31 agosto sul palco allestito nell'areasaranno protagonisti i ballerini della scuola "" con maestri e allievi che faranno ballare tutti con le immancabili melodie caraibiche. DJ set il primo settembre cone con la presenza di due special guest provenienti da Cuba:(tromba) e(percussioni). Gran chiusura il 2 settembre con un DJ set vintage, con dischi rigorosamente in vinile, a cura di. A seguire, il live di "" con(batteria),(basso),(tastiere),(chitarra e voce) e(voce) che offriranno al pubblico un viaggio con i migliori brani della musica italiana e internazionale. Questi gli orari di apertura:dalledi notte,orario continuato dalle ore 9,00 a notte fonda. L'ingresso è libero. E' attiva utenza telefonicaper ulteriori informazioni.