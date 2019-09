La bellezza dell'essere volontario

Ieri pomeriggio, a Bari in Fiera del Levante, ha preso avvio la. A tagliare il nastro nel Padiglione Nuova Hall il presidente del Centro di servizio al volontariato San Nicolala quale ha dichiarato"Questa è un'edizione particolare del Meeting in quanto vogliamo rivolgerci soprattutto ai giovani offrendo una testimonianza vera della bellezza dell'essere volontario e di quanto possano essere generativi i legami fondati sulla solidarietà e sulla gratuità". È un lavoro collettivo, ha aggiunto l'assessore al Welfare del Comune di Bari: "Il volontariato è la somma delle azioni individuali messe al servizio del bene della comunità. Solo operando insieme si può agire e costruire il cambiamento". I giovani sono una scommessa vincente, ha evidenziato il rettore pro tempore dell'Università di Bari: "I ragazzi hanno le energie e il desiderio di essere partecipi di azioni generative. Ciò di cui necessitano è di essere guidati e coinvolti in questo cammino di crescita personale e comunitaria".Ilsi è presentato colorato e vivace ai visitatori che sono stati coinvolti dai tanti volontari che da ieri e fino al 22 settembre testimonieranno il loro impegno a tutti coloro che vorranno incontrarli. La giornata è continuata con loa cura dell'associazione Musicando. Tanti incontri anche oggi. Questa mattina il Csv San Nicola ha proposto lapresentata dacomponente dell'associazione Mamme per la Pelle. La mostra nasce per l'Associazione e il CIAI da un'idea di, direttore creativo e fondatore di Acqua su Marte, e d agli scatti del: è una riflessione sulla necessità dell'accettazione della naturalezza dellaper una convivenza serena.L'ha animato il"Dalla morale all'etica", una riflessione sulla necessità di formare all'etica affichè sia disseminata nelle comunità prima di arrivare alla deriva del reato. Sono intervenuti, consigliere regionale - Commissioni Bilancio e Servizi sociali;, capo di Gabinetto della Questura di Bari; Gianluca Zilliavvocato, counselor, formatrice, mediatrice familiare. Ha moderato il giornalista. Gli incontri sono continuati nel pomeriggio, l'associazione Progetto Donna che ha presentato il" di. Il libro racconta la storia di una donna che, nel combattere la sua paura di vivere, brama dignità, rispetto e libertà. Dialogherà con l'autrice, presidente CUG-Regione Puglia. Letture a cura di Lara La Torre accompagnate dall'artista Lucia Pavone. In serata, lodella Compagnia Teatrale THEA3,con Susi Rutigliano e Maurizio Sarubbi, un racconto sulla semplicità e l'umanità della vita barese negli anni passati.Mentresettembre, sono in programma due eventi importanti organizzati dal Csv San Nicola. Alle ore 10.00 l'incontro "" a cui prenderanno parte, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia,, giornalista e scrittore,, componente Comitato Scientifico CSV San Nicola, con la testimonianza di, studente universitario di Milano. Seguirà, alle ore 12.00, l'inaugurazione della mostra fotografica "presentata dal curatore. Alle ore 16.00 il convegnopresso la Sala 3, Padiglione 152 Regione Puglia. Interverranno, presidente emerito della Camera dei deputatipresidente della Regione Puglia,, presidente del CSV San Nicola.