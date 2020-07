La bellezza condivisa ci permetterà di vivere in un mondo più sano

La comunità dellaunitamente alla comunità parrocchiale Ss. Francesco e Biagio, ringrazia tutti coloro che hanno permesso il regolare svolgimento delle celebrazioni e delle attività inerenti la festa della Beata Maria Vergine del Carmine. "Le molte restrizioni non hanno impedito infatti che anche quest'anno i fedeli potessero pregare e festeggiare la Madonna." In occasione della festa la comunità parrocchiale ha pensato ad alcune iniziative atte a rendere omaggio a Maria, attraverso le varie celebrazioni eucaristiche tenutesi durante il giorno della festa e la realizzazione di undal titoloche ha visto la partecipazione di circa venti artisti di ogni età. La tematica che ha caratterizzato la festa di quest'anno è stata quella dellaMaria ci insegna che la bellezza è una delle vie privilegiate dell'incontro con Dio, e quando questo incontro è autentico, la bellezza come la fede diviene contagiosa. Una festa dunque che ha visto protagoniste la preghiera e la bellezza della condivisione. Ringraziamo innanzitutto il Signore per averci sostenuto e per aver fatto sentire la sua presenza in questa festa molto particolare. Ringraziamo il Vescovo Mons. Luigi Mansi che come sempre si è mostrato attento alla nostra comunità e con le sue parole di affetto e vicinanza ci ha donato più forza per continuare a camminare insieme. Ringraziamo don Sabino Lambo che con la sua predicazione durante il triduo in preparazione alla festa ci ha aiutato a riscoprire e imparare da Maria l'arte di "arrivare" a Cristo.Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione e alla buona riuscita del contest, a coloro che con noi hanno creduto in questa nuova esperienza la Fondazione Archeologica Canosina, la Renato Tango servizi per l'Archeologia e il turismo, l'Associazione Pro Loco, l'associazione O.E.R. , la Polizia Municipale, la "Terra del Sole", il "Coro lirico Città di Bitonto", gli artisti che con noi ci hanno creduto e che in poco tempo hanno realizzato opere molto belle, tutti i volontari e i fedeli. Se è vero come diceva il poeta Dostoevskij che