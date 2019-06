L'installazione dell'Ipogeo del Cerbero a Torino

Documentazione & Digitale Vol.2 –è stato il tema della seconda edizione della giornata di studi, D&D Documentazione e Digitale – Banche dati e modelli per la valorizzazione del patrimonio, tenutasi il 26 giugno dell'anno scorso presso l'Università degli studi di Pavia. La nuova edizione dell'evento si terràpresso ilnella sede del Castello del Valentino – Salone d'Onore, Viale Mattioli 39. Losarà presente con un intervento dal titoloNell'occasione sarà presentata l'installazione relativa al lavoro di ricostruzione del fregio relativo all'Lo, specializzato nella progettazione multimediale, è nato nel 2010 dall'esperienza del fondatore,Dottore di Ricerca in Materiali e Strutture per l'Architettura e Docente di "Applicazioni digitali per le arti visive" e "Progettazione multimediale" presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli. L'esperienza maturata negli anni nel campo della Spatial Augmented Reality (S.A.R) - comunemente conosciuta comeha permesso di focalizzare le proprie ricerche e applicazioni in ambito museale e/o per la valorizzazione dei beni artistici e culturali. Il 20 dicembre 2018è stato tra i relatori del convegno "Viaggio nell'ADE. Racconti di Luce sull'Ipogeo del Cerbero", che ha avuto luogo presso l'aula magna del Liceo "Enrico Fermi" di Canosa di Puglia con la presentazione e l'inaugurazione delcosì definito per via del mitologico cane trifauce che lo contraddistingue. E'una delle spettacolari testimonianze archeologiche risalenti al III secolo a.C.. che a differenza degli altri ipogei scavati nel tufo, questo è stato cavato nello strato di terreno argilloso. È tra le novità proposte alle scolaresche ed ai turisti che visiteranno Canosa di Puglia "Citta d'Arte e Cultura", a cura della Fondazione Archeologica Canosina Onlus impegnata nella promozione e valorizzazione del territorio.