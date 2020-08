L’Amerigo Vespucci a Taranto

La nave più bella del mondo, ldavanti a migliaia di persone. Lo splendido veliero, nave-scuola della, ha fatto sosta nella città dei due mari per concludere la campagna di addestramento 2020 didella prima classe dell', partita lo scorso 29 giugno da Livorno. «Il profilo inconfondibile del Vespucci si è stagliato di nuovo sul panorama del golfo di Taranto – ha dichiarato il sindaco-, un'immagine che racchiude l'essenza di un rapporto secolare, quello tra Taranto e la Marina Militare. Un'immagine di eccezionale bellezza che racconta il destino di Taranto, "capitale di mare" che grazie agli sforzi che abbiamo compiuto negli ultimi anni si riappropria di un ruolo e di una ricchezza che aveva perso per strada». Il programma della nave di quest'anno si è sviluppato con modalità inusuali, per garantire il rispetto delle procedure di sicurezza del personale legate al Covid-19. Durante l'intero periodo non sono state effettuate le consuete soste in porto e le aperture della nave al pubblico. Ladel Vespucci è dedicata a tutti gli italiani che hanno vissuto momenti particolarmente difficili negli ultimi mesi, cogliendo ogni possibile opportunità di passaggio ravvicinato del veliero lungo le coste, per salutare con il Tricolore la popolazione locale. La nave Amerigo Vespucci,la città di, si dirigerà, per iniziare una sosta manutentiva periodica, in previsione della Campagna del prossimo anno.Foto a cura di