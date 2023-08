Italia vincente: Al via nella BAT la campagna estiva di Fratelli d’Italia

Al via anche nella BAT la campagna estiva di Fratelli d'Italia "Italia vincente", nelle località turistiche della provincia. Prima tappa Margherita di Savoia, meta rinomata dei vacanzieri che giungono nella cittadina da ogni parte. Ad accogliere e informare davanti a uno dei tanti lidi, dell'attività del Governo Meloni in questi primi 10 mesi, il deputato Mariangela Matera, il consigliere regionale e coordinatore provinciale Francesco Ventola, il vice sindaco di Canosa di Puglia, Fedele Lovino, e il coordinatore cittadino del partito, Michele Damato.Un opuscolo con il quale Fratelli d'Italia intende far sapere agli italiani cosa è stato realizzato in soli 10 mesi di Governo: "Dal grande lavoro fatto dal ministro Raffaele Fitto con il PNRR e i Fondi Sviluppo e Coesione, agli extraprofitti delle banche, lotta alla mafia, misure contro i piromani, reddito di cittadinanza e salario minimo decisi nell'ultimo Consiglio dei Ministri" sostengono i quattro esponenti di FdI.Ma l'opuscolo, proprio per essere 'estivo', contiene anche una parte ludica, tre cruciverba per divertirsi con la politica sotto l'ombrellone."L'obiettivo di questa campagna – concludono – è di dare la giusta informazione su ciò che il Governo Meloni ha realizzato, una campagna di comunicazione che deve servire a informare gli italiani sui fatti, in modo chiaro e semplice. Le polemiche e le parole inutili le lasciamo al centrosinistra che in Puglia è bravo solo a fare chiacchiere. Il presidente Emiliano, in questo, è il numero 1."