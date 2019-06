Indietro nel tempo : Una giornata tra i dinosauri

Inaugurato il "Jurassic Park" in miniatura, dagli alunni della "Giovanni Paolo II"

A conclusione dell'anno scolastico 2018/2019, lo scorso 12 giugno, gli alunni della Scuola Primaria del plessocon le loro insegnantihanno inaugurato il "L'ambiente preistorico costituito da alberi, dinosauro e vulcano è stato realizzato nel corso dell'anno scolastico con la collaborazione dei genitori utilizzando la tecnica della carta pesta. Gli alunni, divisi in gruppi, hanno approfondito lo studio di un particolare, attraverso la metodologia che è esattamente quella dello storico. Si sono documentati, hanno ricercato fonti e cooperato per approfondire le conoscenze sulle caratteristiche dei diversi dinosauri che tanto li incuriosisce e li affascina. Ogni gruppo ha approntato una carta d'identità del dinosauro preso in considerazione. I piccoli storici, entusiasti del lavoro svolto e tutti partecipi, a conclusone del percorso, hanno illustrato ai compagni delle altre classi del plesso le loro conoscenze allestendo nel cortile della scuola il loroIl tutto si è concluso con la simulazione dell'eruzione vulcanica, che ha suscitato clamore e meraviglia. Gli alunni si sono sentiti importanti e motivati allo studio.