Incidente stradale sulla SS93 da Barletta- Canosa di Puglia

Frammentarie le notizie su un incidente stradale accaduto in mattinata sulla SS93 da Barletta- Canosa di Puglia. In corso gli accertamenti sulla dinamica del sinistro stradale, che dalle prime cronache si tratterebbe un tamponamento causato probabilmente da un rallentamento dovuto al traffico. Intorno alle ore 10,30 circa è rimasto coinvolto anche un autobus che trasportava bambini e ragazzi, accompagnati da adulti. In loco sono giunti i Vigili del Fuoco della Compagnia di Barletta, per i primi soccorsi unitamente alle ambulanze del 118 e alle forze di polizia per il rilievi del caso.