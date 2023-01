In TV il film "Ti mangio il cuore"

E' in TV il filmdiretto datratto dall'omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, che ha portato sul grande schermo un gangster movie e una grande, tragica storia d'amore. Dallail filmprodotto da Indigo, Rai Cinema econ il contributo dell'Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia. E' statoUna storia d'amore e vendetta, di sentimento e annientamento, ambientata in Puglia. Arso dal sole e dall'odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un'antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto. Accanto ai due protagonistinel cast anche Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Brenno Placido, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido. La sceneggiatura è firmata da Antonella W. Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino. Il filmè in programma suun servizio globale di video streaming digitale in abbonamento che offre intrattenimento premium per un pubblico di tutte le età.