In ricordo di Filippo Sardone

Partecipazione sentita e commossa alla cerimonia funebre per, venuto a mancare all'età diche si è svolta lo scorsopresso lain provincia di. Lascia nel dolore la moglie Anna, i figli Federico, Domenico con la moglie Magda, la mamma Maura, i fratelli Rocco e Pasquale, la sorella Antonella, i cognati, i nipoti, parenti, amici e gli ex colleghi della Guardia di Finanza. """A Te amore mio – ha scritto in un post sui social la- dico grazie per tutto l'Amore che mi hai donato in questi 40 anni, mentre, negli ultimi 4 anni, abbiamo lottato insieme contro il mostro, lui ha vinto ancora, ma l'Amore che ci unisce, quello non lo distruggerà nessuno. Ti prometto che mi prenderò cura dei nostri due meravigliosi figli. Ti Amo infinitamente.""" Famiglia e lavoro, due cardini fondamentali sui qualiha basato la sua esistenza, incentrata sui valori veri della vita come il rispetto, l'umiltà, l'educazione, l' onestà, la lealtà, la rettitudine, la serietà, la correttezza e la professionalità.originario di Canosa di Puglia, dove risiedono ancora molti familiari, è stato un uomo benemerito e zelante, con un alto senso delle Istituzioni e delle Forze Armate che ha saputo lasciare un ricordo indelebile della sua vita., che in carriera ha prima indossato la divisa dellacon il grado di sottotenente di vascello e poi quella delle Fiamme Gialle rivestendo incarichi di responsabilità e comando presso la. Dal "proficuo, costante e costruttivo impegno nel tempo, caratterizzato da spiccato senso del dovere nell'assolvimento di tutti i compiti assegnatigli" alle "eccellenti qualità e capacità professionali, profondo spirito di sacrificio, lealtà, riservatezza e discrezione" come riportano alcune motivazioni degli encomi ricevuti danel corso degli anni di servizio nellaper il suo meritorio comportamento che ha riscosso il vivo apprezzamento delle superiori gerarchie, contribuendo in maniera significativa ad accrescere l'efficienza, la funzionalità, il prestigio e l'immagine delsia in ambito nazionale che internazionale, come nell'che ha portato tra l'altro al salvataggio di centinaia di migranti tra i quali molti bambini.è stato insignito anche della croce d'oro per anzianità di servizio, della medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e della prestigiosaal merito dei dieci anni di lustro di carriera militare, conferita con decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 aprile 2020, a coronamento dell'operato di servizio integerrimo prestato in mare e nelle caserme, spesso sottraendo tempo alla famiglia che l'ha amato e ne ha avuto cura fino agli ultimi giorni della sua esistenza.