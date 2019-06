In Puglia il campionato italiano di rally aereo a motore

Arriva in Pugliaorganizzato dall'Aeroclub d'Italia. L'appuntamento è per, con la premiazione in programma alle ore 14,00 nella sede dell', in viale Enzo Ferrari, a poche centinaia di metri dall'Sono 11 gli equipaggi attesi nel complesso - quattro i baresi, gli altri in arrivo da Roma, Ravenna, Latina e Viterbo - che si sfideranno nei cieli della Capitanata e della Bat per contendere ai padroni di casa il titolo di campione italiano conquistato nel 2018, nella categoria volo a squadre (la Coppa Team), come in quelle dei piloti e dei navigatori. «Siamo lieti di poter ospitare questa importante manifestazione sportiva nel 90esimo anniversario del nostro club. È un'occasione per far crescere l'interesse per il volo e il mondo dell'aviazione, con un pizzico di sana competizione», commenta il presidente. I velivoli in lizza sorvoleranno i cieli della Capitanata e della BAT durante la gara, «che consiste - aggiunge il presidente - nel completare nel minor tempo possibile un circuito di volo definito da alcuni punti della zona». Saranno sorvolati i comuni diLa gara pugliese - il- è la quarta del campionato italiano iniziato l'8 giugno scorso ad Arezzo, in cui i tre equipaggi dell'Aeroclub di Bari hanno primeggiato sugli 11 schierati. Ai comandi dei velivoli di aviazione generale Tampico TB9 i piloti Leonardo Carella, Wladimir Lorusso, Andrea Clemente, Michele Augello, Andrea Biondo e lo stesso Pesce.aggiunge il presidente del club. Gli equipaggi baresi si sono classificati al secondo posto (Clemente-Augello), poi al quarto e quinto posto (Pesce-Biondo e Carella-Lorusso).. Mentre nella speciale classifica per squadre l'si è piazzato sul gradino più alto del podio, confermando la leadership conquistata nel 2018. Anche nella seconda e terza tappa del campionato, il 15 e 16 giugno a Lugo e Ravenna, i piloti ai comandi dei due Tampico TB9 in forza a Bari hanno guadagnato i gradini più alti del podio: medaglia d'argento sia a Lugo e sia Ravenna per la coppia Braico-Biondo; bronzo a Lugo per Clemente-Augiello, che hanno dovuto far rientro al campo di volo di Ravenna per motivi tecnici. Venerdì 29 tocca alla Puglia. Poi sarà la volta di Palermo, con la quinta e ultima gara del campionato in calendario per il 20 luglio