In campo i fanti dell' 82° Reggimento "Torino"

Via libera dal, su richiesta delper contenere e contrastare l'emergenza da Coronavirus che è ormai alla cosiddetta "Fase 2" in tutto il territorio nazionale. A scendere in campopiù controlli nelle città in chiave anti-assembramento soprattutto nei luoghi più sensibili e a rischio affollamento, nel rispetto delle regole per scongiurare che il contagio da Coronavirus possa tornare a diffondersi. I militari del "Torino", già al lavoro al fianco delle Forze di Polizia, si aggiungono a quelli impiegati nell'Operazione "Strade Sicure" del Raggruppamento "Puglia e Basilicata" a guida reggimento "Cavalleggeri di Lodi" (15°) della Brigata "Pinerolo", che operano per la prevenzione ed il contrasto della criminalità e del terrorismo a sostegno della pubblica sicurezza.Nello specifico, continua l'impegno dell'Esercito a tutto campo per concorrere alla risoluzione dell'emergenza in atto. Oggi l'impegno della Forza Armata risulta molto articolato e diversificato. Tra gli interventi si ricordano la costruzione di ospedali da campo, trasporti logistici di materiale sanitario, l'impiego di personale medico e paramedico di ogni ordine e grado, provenienti anche dai reparti della Brigata meccanizzata "Pinerolo".e sono testimonianza di quanto le donne e gli uomini con le stellette, attraverso il loro lavoro silenzioso e diuturno, siano sempre pronti a supportare ilIn un momento storico in cui la sicurezza dei cittadini è messa in pericolo da un nemico invisibile, l'Esercito lavora costantemente, sfruttando anche il grande senso di responsabilità di tutti gli Italiani, per tornare quanto prima alla normalità: questo l'auspicio dei soldati dei fanti del "Torino".​