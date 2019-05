Il Polo conquista la Puglia

Seconda e ultima giornata all'per ildenominatosport, eccellenze imprenditoriali, glamour e lifestyle in una due giorni dedicata all'antica disciplina equestre del Polo. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantisticain collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione e con il supporto di realtà turistiche, sportive e imprenditoriali di prestigio in qualità di partner. Per il terzo anno consecutivo, il territorio pugliese è tornato ad ospitare lo sport del Polo in un appuntamento dal respiro internazionale. Dopo l'edizione zero del 2017 e il successo dello scorso anno, riscontrato nella tre giorni di gare tra gli ulivi secolari di Savelletri di Fasano, la manifestazione riporta in campo lo spirito competitivo e l'eleganza di quello che viene definitoper il quale arrivano giocatori da tutta Italia e da Germania, Spagna e Argentina.Tra le finalità la promozione e lo sviluppo turistico del territorio pugliese e la diffusione, in linea con gli intendimenti della, della conoscenza e della pratica della disciplina del Polo. Una attività sportiva che convoglia eccellenze del comparto turistico-ricettivo, imprenditoriale ed enogastronomico, dando vita a occasioni in cui la passione per uno sport antico e conosciuto in tutto il mondo si sposano con l'opportunità di sperimentare un territorio straordinario sotto il profilo storico, naturalistico e culturale coem quello della Puglia e di Taranto in particolare. Un evento sportivo, quindi, che contribuisce alla, che ha una radicata tradizione ippica grazie anche al suo Ippodromo, divenuto nel tempo un importante circuito a livello nazionale. Il connubio tra il gioco del Polo e l'attività Ippica dell'Ippodromo dimostra che discipline equestri, anche molto differenti tra loro, possono unirsi per offrire un'offerta di intrattenimento per un vasto pubblico, ma anche una possibilità di sviluppo imprenditoriale e occupazionale congiunto fertile e sostenibile.