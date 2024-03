Il nuovo direttivo dell'Agroalimentare di Confindustria Bari e BAT

Nella giornata di ieri l'Assemblea dellaha eletto il suo nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2024-2028. La squadra del neo presidente(Carezze di Mare-Di Dio Srl) è composta: dai vicepresidenti(Union Srl),(F.Divella SpA) e(Industria Alimentare Apulia Srl).I consiglieri sono :(Masseria Cusmai di Cusmai Nicola & c SAS),(Azienda Vinicola Rivera SpA),(Pastificio Di Bari Tarall'Oro),(Fiore Di Puglia Srl),(Specialmangimi Galtieri SpA),(La San Samuele Srl),(Capurso Azienda Casearia srl),(F.lli Quarato Snc). A margine dell'elezione il neo presidente, Commendatore della Repubblica Italianaha scelto il tema dell'aggregazione come centro del suo programma di presidenza: "Il mio intento è quello di creare un cluster dell'agroalimentare che rappresenti nel mondo le produzioni di qualità del nostro territorio." Al nuovo presidente e al nuovo Direttivo gli auguri espressi dal presidente di Confindustria Bari e BATe di tutta l'Associazione.