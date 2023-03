Il mondo dei liberi agricoltori in protesta

Come preannunciato nelle scorse settimane la protesta deiprende forma e cominciano le mcon le richieste dei pagamenti per opere di bonifica mai realizzate,e persino richieste di pagamento retroattive anche per i proprietari di immobili ad uso abitativo. Il mondoin forte fibrillazione mentre da parte delle cosiddette Associazioni storiche solo qualche cenno di timida ribellione ma senza azioni concrete per comprendere cosa stia accadendo, o forse loro lo sanno molto bene visto che le trattative per la creazione di un nuovosta evidentemente alimentando gli appetiti.Dopo le assemblea molto partecipate che si sono tenute ad Andria ed a Minervino Murge, con la partecipazione di Delegazioni provenienti da altre province, è stata la volta di Altamura dove, presso la sede dei Liberi Agricoltori, si è tenuta un'Assemblea in collaborazione con Movimento Tavolo Verde Puglia, C.L.A.A. – Comitato Liberi Agricoltori Andriesi, Movimento Lotta Popolare Minervino Murge e Liberi Agricoltori Minervino, Spinazzola, Barletta, Altamura, Brindisi e Lecce, alla quale hanno partecipato e relazionato:Presidente della Confederazione Italiana LiberiAgricoltori Puglia,Al termine di un'ulteriore analisi, anche contabile, della gestione dell'Organismo consortile e delle richieste dei pagamenti, è stata confermata ladove si riuniranno le delegazioni delle varie province e gli Agricoltori per consegnare a, il documento unitario con la richiesta di verifiche, accertamenti e approfondimenti sull'attività dei Consorzi di Bonifica e sulla legittimità delle richieste di pagamento alla luce della situazione reale sui territori e delle opere mai realizzate. Per la prima manifestazione a Barletta l'Ufficio di Coordinamento è stato istituito congiuntamente presso le sedi di Andria e di Minervino Murge e nelle prossime ore partirà la comunicazione alla Questura di Barletta Andria Trani e, di conseguenza, saranno divulgati i dettagli della Manifestazione a Barletta.