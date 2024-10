Il Liceo “Fermi” di Canosa a Didacta Puglia

Nella cornice di Didacta, che quest'anno si terrà in Puglia presso laAssociazione FOS e SECOP Edizioni hanno organizzato una serie di eventi e iniziative che coinvolgono le scuole del territorio: il. Gli insegnanti e i loro studenti saranno infatti protagonisti del: scuole in dialogo tra novità editoriali e progetti formativi" che si terrà nel padiglione della Regione Puglia (presso la) il 18 ottobre alle ore 11:30.Come affermano i Dirigenti Scolastici delle due scuole (Giovanna Cancellara, DS dell'IISS "Canudo-Marone-Galilei" e Gerardo Totaro DS del Liceo "Fermi"), «l'iniziativa è concepita per portare in fiera i risultati della nostra didattica, quella che caratterizza il nostro stare a scuola: abbiamo fatto decine di progetti innovativi, ore e ore di lavoro di cui vogliamo esporre i risultati, soprattutto i risultati di apprendimento».Per questo motivo i protagonisti della giornata saranno gli studenti e le studentesse che hanno preparato delle presentazioni in formato videoselfie, le hanno etichettate con gli hashtag(teatro, Maggio dei Libri, STEM, sperimentazione Rondine, curvatura Classico Beni Culturali) ee li hanno diffusi sui social media. Ma nei giorni della fiera li porteranno all'attenzione dei visitatori usando i loro smartphone, come a dire «guarda come studio, guarda come imparo».Saranno più di 50 ragazzi che gli insegnanti hanno deciso di accompagnare in fiera su invito dell'Associazione Culturale FOS, che li ospiterà nel proprio stand durante il workshop del 18 ottobre alla presenza di(Dire ttore generale del Turismo e della Cultura di Regione Puglia), di(Presidente di Fondazione Casillo) e del prof.(Direttore della Scuola di editoria digitale "La Tridimensionalità della Parola").Il tutto rappresenta la fase di avvio delle lezioni di comunicazione della Scuola di editoria "La Tridimensionalità della Parola" che è stata animata dall'Associazione FOS grazie al bando TOOC (Transizione digitale organismi culturali e creativi) del Ministero della Cultura (Direzione Generale Creatività Contemporanea).Il prof. Gianluca Simonetta (che insegna comunicazione all'Università di Firenze e che dirige la Scuola di editoria "La Tridimensionalità della Parola") ha affiancato gli insegnanti delle due scuole per preparare gli studenti all'iniziativa tenendo una lezione intitolataricca di consigli operativi su come si presenta al pubblico un progetto scolastico.Si tratta della lezione inaugurale della scuola di editoria che gli studenti che partecipano a Didacta (ma anche i loro compagni che sono rimasti in classe) potranno frequentare a titolo gratuito nelle prossime settimane.Ci risponde il prof. Simonetta: «Imparare a comunicare è oggi essenziale, non solo per coltivare le proprie relazioni sociali, ma anche per esercitare la propria cittadinanza, e le piattaforme su cui si svolge gran parte della comunicazione contemporanea mostrano una forte vocazione editoriale che dobbiamo imparare a governare per potercene servire con successo».Gli insegnanti lo hanno capito e hanno subito aderito all'invito: «Per i nostri ragazzi si tratta di un'opportunità di grande valore: il tempo che trascorrono sui social media è sempre maggiore, se riusciamo a renderli più consapevoli non potranno che giovarsene».E gli studenti non si sono fatti pregare: da tre settimane si sono messi al lavoro con i loro insegnanti e hanno prodotto una serie di oggetti comunicativi che durante Didacta avranno il piacere di presentare ai visitatori come prova dei loro apprendimenti e della maturità comunicativa che hanno raggiunto.(18 ottobre 2024 dalle ore 15:00 presso il Padiglione 47 - Stand I 25)Oltre al workshop del mattino, le due scuole saranno protagoniste anche nel pomeriggio, presso lo stand di SECOP edizioni (Padiglione 47 - Stand I 25).Si comincia alle ore 15:00 del 18 ottobre 2024 presso lo stand di SECOP edizioni con una performance di una studentessa del Liceo "Fermi" di Canosa e Minervino. Si tratta di Sofia D'Elia, giovane attrice che si è già fatta apprezzare in produzioni di notevole successo: migliore attrice protagonista per il cortometraggio Tutù di Lorenzo Tiberi; migliore attrice al "Salus Cine Festival"; migliore giovane attrice allo "Heart International Film Festival"; migliore attrice al "San Benedetto Film Festival"; "Non Ti Conosco Film Festival" e "Best actress" al "Fernando Di Leo Short Film Festival". Per la regia di Roberto Faenza ha recitato in Hill of vision (2022) e nel 2024 ha interpretato Alda Merini da adolescente nella fiction Folle d'amore - Alda Merini.In occasione di Didacta Puglia, Sofia D'Elia darà voce ed espressività al racconto "Virtus e Letizia", di cui è autrice una sua professoressa (Nunzia Lansisera, che insegna Lettere). Il racconto affronta il rapporto tra studenti e insegnanti e sarà oltremodo interessante ascoltarlo nella lettura che Sofia D'Elia farà allo stand di SECOP edizioni.La performance di Sofia D'Elia sarà trasmessa in streaming sui canali social di SECOP edizioni, basta seguire gli hashtag #FermiTutti #sentiteQuestaSempre nello stand di SECOP edizioni, accanto alla performance di Sofia D'Elia sarà proiettato il video "A riveder le stelle…" realizzato dagli studenti dell'IISS "Canudo-Marone-Galilei" di Gioia del Colle.Si tratta di un resoconto filmato di un progetto realizzato nell'ambito del Piano estate – Programma Nazionale 2021-2027 e offre una rilettura teatrale, in chiave contemporanea, dell'Inferno dantesco contribuendo così a far riscoprire la Divina Commedia e nello stesso tempo a promuovere e valorizzare luoghi suggestivi del territorio, che per l'occasione diventano scenografia naturale dell'evento spettacolare.Anche il video "A riveder le stelle…" sarà diffuso sui social media di SECOP edizioni, basta cercare l'hashtag #GioiaChiStudiaChi lavora a scuola e con la scuola e desidera maggiori informazioni sulla Scuola di editoria digitale "La Tridimensionalità della Parola" può visitare il sito web www.associazioneculturalefos.orgI corsi per gli studenti sono gratuiti per il primo anno grazie al finanziamento del Ministero della Cultura e si svolgeranno con il supporto di Regione Puglia e Fondazione Casillo.Gli insegnanti interessati a far partecipare i propri studenti possono farne richiesta sul sito della Scuola di editoria.Le ore di lezione sono valide come orientamento e PCTO e alla fine del percorso sarà rilasciato un open badge che certifica le competenze acquisite secondo i criteri stabiliti dai framework europei EntreComp e DigComp.