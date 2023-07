Il Generale Vito Augelli al Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza

Un incarico di prestigio per ilche assumerà ila partire dal prossimo 25 luglio 2023. Lascia il Comando Generale delle Fiamme Gialle di Roma, dove è stato Presidente della Commissione Permanente di avanzamento. Ha iniziato la carriera militare nel 1979 frequentando laNell'ottobre 1982 è stato ammesso all'Accademia della Guardia di Finanza. Nel 1984, nominato sottotenente ha iniziato la sua carriera operativa presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona. Poi, ha comandato la Compagnia di Gaggiolo in provincia di Varese. E' stato Ufficiale Addetto presso il I Reparto "Personale" del Comando Generale ed ha retto il Comando Provinciale di Ravenna. Da Colonnello è stato Capo dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale edNel 2010, promossoha guidato per quattro anni, ilassolvendo anche le funzioni di "Portavoce". Successivamente ha rivestito, per due anni, l'incarico di Comandante Regionale Umbria. Con decorrenza 1° gennaio 2016, è stato promossoe nominatoDopo è divenutoalla sede di Roma – Lido di Ostiafino al 2022 con la nominadal 1° gennaio dello stesso anno .Il Generaleè laureato in "Giurisprudenza" presso l'Università degli Studi di Macerata, in "Scienze Internazionali e Diplomatiche" presso l'Università di Trieste ed in "Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria" presso l'Università di Tor Vergata – Roma, ha conseguito il Master in "Diritto Tributario dell'Impresa" presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Nel 1998, al termine del biennio del relativo Corso Superiore, ha conseguito il titolo "Scuola di Polizia Tributaria". Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, è insignito della Medaglia militare d'oro al merito di lungo comando, della Medaglia Mauriziana e della Croce d'oro per anzianità di servizio. Nel 2017, aha ricevuto ill'ambito riconoscimento ai personaggi di origine pugliese, che si sono distinti attraverso le loro opere meritorie producendo una ricaduta positiva sulla conoscenza e valorizzazione del territorio.Riproduzione@riservata