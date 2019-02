Il Generale Augelli in visita al II Gruppo Bari

Il Generale di DivisioneComandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, si è recato in visita presso ilreparto neo istituito a seguito dalla recente riorganizzazione ordinativa del Corpo. Il Reparto ha compiti di vigilanza e riscontro negli spazi doganali dele assolve, altresì, servizi di prevenzione e repressione del contrabbando in genere via mare e di qualsiasi altra attività illecita perpetrata lungo il confine marittimo. L'Autorità è stata ricevuta presso la sede della Caserma "Fin. M.A.V.M. Luigi Partipilo", dal Comandante Provinciale, Generaledal Comandante del II Gruppo, Tenente Colonnelloe dal Comandante del Nucleo Operativo, TenenteSuccessivamente il Comandante Regionale ha rivolto il proprio saluto al personale, nonché presieduto un incontro nel corso del quale sono state analizzate le competenze demandate al Reparto, unitamente ai principali aspetti relativi alla gestione del personale e alla logistica. Al termine, isottolineando, nel contempo, l'impegno e la dedizione con cui le Fiamme Gialle si adoperano per la tutela della legalità.