Il Festival delle Radio Universitarie animerà Foggia e Manfredonia

Come si intrecciano la vivacità del mondo universitario, la potenza comunicativa della radio e la ricchezza culturale di un territorio? La risposta è, un evento inedito che animerà. Il Festival offrirà una serie di attività che spaziano dallaalla, contribuendo a rafforzare il ruolo delle radio universitarie nel panorama mediatico italiano. Tra gliprincipali figurano la sensibilizzazione sull'importanza della radio, l'offerta di workshop di alta qualità, la creazione di opportunità di networking e la valorizzazione dei talenti emergenti. Il FRU 2025 nasce come simbolo di collaborazione e impegno condiviso tra i principali attori del territorio, reso possibile grazie al sostegno di enti locali, comuni patrocinanti e della, che sta contribuendo in maniera decisiva al finanziamento dell'iniziativa.La professoressa, vera anima dell'iniziativa coordinata dalla web radio Unifg, dichiara: "Il FRU 2025 è finalmente realtà, un laboratorio di idee e di esperienze che abbiamo immaginato come un ponte tra il mondo accademico, il territorio e le nuove generazioni. È emozionante vedere come la passione per la radio si traduca in opportunità concrete di apprendimento attivo e di partecipazione. Questo Festival è un inno alla creatività giovanile e al potere della comunicazione radiofonica come strumento di trasformazione sociale e di valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Ringrazio tutti coloro che stanno per rendere possibile questo sogno, dai partner istituzionali agli studenti, i veri protagonisti". Mentre, il professorpone l'accento sull'importanza inclusiva dell'evento: "Inaugurare il FRU 2025 significa celebrare l'come pilastri fondamentali della nostra società. Questo Festival è stato concepito per essere, offrendo spazi di incontro e di scambio che valorizzino le diverse sensibilità e competenze. Crediamo fermamente nel ruolo della cultura e dell'educazione come strumenti privilegiati per costruire una comunità più equa e solidale. Il FRU è un'occasione preziosa per dimostrare come l'Università di Foggia sia attenta alle esigenze di tutti, promuovendo una partecipazione attiva e consapevole".Il FRU 2025 vanta il, oltre al sostegno diIl riccoprevede la partecipazione di numerosi, tra cui Renzo Arbore, Savino Zaba, Radio Luoghi Comuni, Podcap 73010 + The square, Radio Bachi + Radio iNext, Mauro De Nigris, Antonino, Gaudiano, Gege Telesforo, Antonio De Ninno DJ, Cristina Giudici, Simone Zazzera, Filippo Gigante, Marco Troiano, Eugenio Granieri DJ, La notte della Taranta, Giordano Spadafora, la Professoressa Mihaela Gavrila (Sapienza Università di Roma) e con la partecipazione dei dj di RadioNorba.Per ulteriori informazioni e accrediti stampa, è possibile scrivere a learningsciencesinstitute@unifg.it.