Il dottor Donato Iacobone alla Direzione Nazionale 118

Prestigioso incarico per il dottor, già coordinatore responsabile del Servizio 118 per la Asl Bt. E' stato nominato Referente della Regione Puglia e membro della Direzione Nazionale della Società Italiana di Sistema 118 (SIS 118), l' Istituto che si occupa della qualificazione scientifica del Sistema delle Centrali Operative 118 e delle reti territoriali di Soccorso, presieduto dal dottor Mario Balzanelli. Il dottor51 anni) è coniugato con due figli, di professione specialista chirurgo, dirigente medico del Reparto di Medicina Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del nosocomio di Andria, Direttore corsi di Rianimazione Cardio-Polmonare e Disostruzione delle Prime Vie Aeree adulto-pediatrico (AHA). Inoltre, è cultore della Materia della Disciplina di Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari, membro S.I.C.U.T. e S.I.M.E.U.. Dal luglio 2018 è coordinatore del 118 Asl/Bt, subentrando al dottor Mino Cannito, sindaco di Barletta.Lasi congratula con il dottor, per questo nuovo prestigioso incarico.