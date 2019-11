Il CONI premia le eccellenze sportive

Stelle al merito sportivo, palme al merito tecnico e medaglie al valore atletico sono state consegnate dalalle eccellenze dello sport del territorio delleLa tradizionale cerimonia delle benemerenze del Coni rappresenta un appuntamento annuale di notevole importanza, nel corso del quale vengono conferiti riconoscimenti a dirigenti, tecnici, società e atleti che si sono particolarmente distinti con i loro risultati o per aver raggiunto un determinato traguardo di onorata militanza nel mondo dello sport. Quest'anno è stata la prestigiosaad aver ospitato, nel tardo pomeriggio di ieri, la cerimonia di consegna dellepresentata dalla giornalistaalla presenza delle autorità tra le quali: la senatriceil sindaco di Barletta,il Presidente del Comitato Regionale Puglia del CONI,il Consigliere Nazionale CONI, E; il vice presidente CONI Puglia,; il delegato provinciale BAT del CONI,per gli onori di casa; il professore(primo allenatore di Pietro Mennea), l' ultra maratoneta, il campione barlettano, neo vincitore del Trofeo Boemondo,Presente anche una delegazione di canosini :vice delegato provinciale BAT del CONI,fiduciario CONI econsigliere FIN Puglia.Dopo aver cantato l'Inno di Mameli sono state consegnate leRaffaele Caputo ha ricevuto la; mentre quelle d'Giuseppe Calò, Flavio Campobasso, Vincenzo Lotito, Carmelo Malleo,Giuseppe Riefolo e: quella di bRaffaele Irmici, Vito Colasanto, Martino Fumarola, Michele Miccolis, Giuseppe Sellaro, Nicola Simonetti, Vincenzo Cascella e Antonio Quacquarelli.Circolo Tennis Bari e Asd Fiaccola di tennis tavolo di Castellana Grotte. IlAs Club Scherma Bari, Centro velico Giovinazzo e Lega Navale Molfetta.ai tecnici: Vincenzo Pavone, Marco Romanazzi, Nicola Simmi e Pietro Sgaramella mentre il bronzo a Donato Cannone.Francesco Fortunato e Maria Lucia Palmitessa mentre ila Matteo Berardi, Pio Giuseppe Capano, Pasquale Abbattista, Giorgia Bordignon, Emanuele Fiume, Aldo Gammariello, Giuseppe Marco Giustino, Giuliano Loporchio, Pasquale Maione, Matteo Nikolaos Mascoli, Fabio Parisi, Roberto Santomanco, Antonio Vito Savino e Elena Di Liddo. Inoltre, su indicazione della Delegazione Coni-BAT, è stato consegnato unCampione d'Italia di Calcio a 5 Femminile.Particolarmente emozionato, il delegato provinciale BAT del CONI(57anni) di Trani che ha ricevutoconsigliere comunale scomparso a luglio scorso, ringraziando poi tutti i suoi collaboratori per la buona riuscita della manifestazione e la sua famiglia sempre al suo fiancoNon da meno ilRegionalePuglia.56 anni) tesserato atleta Master FIN con l'che hapresidente del Canosa Calcio venuto a mancare l'anno scorso, dedicando la Stella d'argento al merito sportivo ricevuta, ringraziando poi, i dirigenti della società di appartenenza ed il presidente Ruggiero Messina, riservando anche un pensiero al figlio Andrea. Per leil Presidente del Comitato Regionale Puglia del CONI,, si auspica di vedere tra i partecipanti l'andriesecampione italiano di marcia sui 10 Km premiato con la medaglia d'argento eddi Bisceglie, oro sui 100 farfalla di nuoto ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona nel 2018, che in divisa da Carabiniere ha ricevuto la medaglia di bronzo al valore atletico. Applausi e compiacimenti per tutti i premiati per aver dato lustro allo Sport Italiano e in particolare a quello pugliese in questi anni e nei prossimi.